Le fabricant de cycles belge Ridley vient de lancer le Falcn RS, un modèle polyvalent taillé pour la performance.

Ridley vient de dévoiler son tout nouveau modèle : le Flacn RS. La marque belge a décidé de combiner les performances aérodynamiques du Noah Fast Disc et tenter de se rapprocher le maximum du poids de l’Helium SLX, taillé pour la montagne. Cette volonté de créer un vélo à la fois léger et aéro a donné naissance au Falcn RS, un modèle ultra-polyvalent destiné aux cyclistes en quête de performance.

Un vélo léger et aéro

L’ensemble du cadre et de la fourche du Falcn RS pèse 110 grammes de plus que le Ridley Helium SLX, mais offre des gains aérodynamiques supérieurs. Avec un poids de seulement 825 grammes en taille M, le cadre est conçu pour être aussi léger que possible sans sacrifier l’aérodynamique. Ceci est rendu possible grâce à l’utilisation de profils de tubes minces et d’une disposition du carbone qui privilégie la réduction de poids. Les aérodynamiciens Ridley ont mené des recherches approfondies en soufflerie pour optimiser l’aérodynamique du Falcn RS. La surface frontale du Falcn RS est axée sur l’aérodynamique, tandis que la conception générale du cadre a été développée pour être aussi légère que possible tout en gardant l’aérodynamique à l’esprit.

Le Falcn RS bénéficie d’un profil de tube aéro tout en gardant l’intégration des tubes simple. De plus, le tube de direction est plus profond pour rendre le Falcn RS plus aéro. La forme du tube supérieur est même ajustée pour améliorer la stabilité du vélo sous les vents latéraux. De plus, Ridley a développé une couronne de fourche comprenant un diffuseur qui facilite le passage du flux de l’air sur le tube diagonal et permet de réduire de dix pour cent la trainée du vélo à cinquante kilomètres par heure par rapport à la fourche originale.

Falcn RS personnalisable

Le Falcn RS est entièrement personnalisable avec le configurateur en ligne de Ridley. Vous pouvez choisir vos couleurs et design préférés et sélectionnez le groupe, les composants, les roues, les pneus, la selle et les accessoires. Le Falcn RS est disponible en tant que vélo complet et en tant que kit cadre. Ridley propose uniquement des groupes électroniques pour le Falcn RS, avec le Shimano Ultegra Di2, le Shimano 105 Di2 et le Sram Force AXS. Des options supplémentaires, telles que le Sram Rival AXS, le Sram Red AXS et le Shimano Dura-Ace Di2, sont disponibles dans le configurateur en ligne.

La géométrie du Falcn RS est une combinaison du vélo de montagne Ridley Helium et du vélo aéro Noah Fast. La longueur du tube de direction du Falcn RS est légèrement plus courte que celle du Noah Fast et de l’Helium, permettant une position plus agressive. Le Falcn RS est disponible en six tailles, allant de XXS à XL. Ridley utilise la technologie F-steerer pour le Falcn RS, rendant tous les câbles et gaines invisibles en les cachant dans le cadre à travers la potence. Le Falcn RS est équipé d’un cockpit intégré Forza Cirrus Pro Road. Il est disponible en quatre tailles différentes de longueur de potence/largeur de cintre : 90/380, 100/400, 110/400 et 120/420.

Les tarifs du Ridley Falcn RS

Prix de vente conseillé :