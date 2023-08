En réponse à l’engouement croissant pour le gravel, Shimano dévoile sa gamme de composants mécaniques Shimano GRX RX820 en 12 vitesses, mettant l’accent sur l’ergonomie, la fiabilité et la simplicité. Plongeons dans les détails de cette nouvelle offre.

SHIMANO GRX 1×12 avec cassette 10-45

Destinée aux pilotes en quête de performances optimales et d’une cadence parfaite, cette configuration mise sur la simplicité et la fluidité.

Pédalier FC-RX820-1 1×12 vitesses Longueur des manivelles: 170mm, 172.5mm, 175mm Plateaux disponibles: 40, 42 dents Construction: SHIMANO HOLLOWTECH II Poids: 655 grammes (172.5mm avec plateau de 40 dents)

Dérailleur arrière RD-RX822-GS SHIMANO SHADOW RD+ Capacité maximale: 45 dents Poids: 290 grammes

Cassette CS-M8100-12 Type de moyeu: MICRO SPLINE Dentures: 10-45 Poids: 461 grammes



SHIMANO GRX 1×12 avec cassette 10-51

Pour les aventuriers qui affrontent terrains ardus et ascensions alpines.

Pédalier FC-RX820-1 1×12 vitesses Longueur des manivelles: 170mm, 172.5mm, 175mm Plateaux disponibles: 40, 42 dents Poids: 655 grammes (172.5mm avec plateau 40 dents)

Dérailleur arrière RD-RX822-SGS SHIMANO SHADOW RD+ Capacité maximale: 51 dents Poids: 288 grammes

Cassette CS-M8100-12 Type de moyeu: MICRO SPLINE Dentures: 10-51 Poids: 470 grammes



Le double : SHIMANO GRX 2×12

La configuration idéale pour ceux qui cherchent la polyvalence sur tous types de terrains.

Pédalier FC-RX820-2 2×12 vitesses Longueur des manivelles: 170mm, 172.5mm, 175mm Dentures du plateau: 48-31 Poids: 721 grammes (172.5mm avec plateau 48/31)

Dérailleur arrière RD-RX820 SHIMANO SHADOW RD+ Capacité maximale: 36 dents Poids: 270 grammes

Dérailleur avant FD-RX820 2×12 vitesses Poids: 95 grammes

Cassettes CS-M8100-12 et CS-HG710-12 CS-M8100-12 : 11-34 dents, Poids: 345 grammes, Type de moyeu: HG et HG L2 CS-HG710-12 : 11-36 dents, Poids: 391 grammes, Type de moyeu: HG et HG L2



Le caractère ergonomique de la gamme GRX est renforcé par les leviers de vitesses/freins redessinés, assurant un confort accru et une meilleure maîtrise sur terrains accidentés. De plus, Shimano continue d’élargir son offre avec la mise à jour des composants de la série 600 pour les configurations 1×12 et 2×12, ciblant ceux qui sont soucieux de leur budget.

SHIMANO RX880 – ROUES GRAVEL EN CARBONE :

En parallèle à ses avancées dans la mécanique GRX, Shimano met également en avant sa nouvelle roue gravel en carbone : la RX880. Ces roues ont été méticuleusement conçues pour répondre aux besoins spécifiques des terrains de gravel. Pesant 64 grammes de moins par paire par rapport au modèle précédent, elles bénéficient d’une jante de 32 mm de hauteur.

De plus, ces roues sont compatible tubeless, avec une largeur entre crochets de 25mm, ce qui les rend adaptées à des pneus allant de 32mm à 50mm. L’innovation ne s’arrête pas là : le moyeu DIRECT ENGAGEMENT, inspiré de la gamme DURA-ACE, est modulable entre les corps de moyeu MICRO SPLINE et HG L2 12 vitesses. Cela assure un engagement vif, pour une accélération franche, quel que soit le terrain.

Fiche technique des roues Shimano RX880 :

Roues : Tubeless Carbone WH-RX880-TL

Tubeless Carbone WH-RX880-TL Moyeu : DIRECT ENGAGEMENT

DIRECT ENGAGEMENT Jante : profil de 32mm

profil de 32mm Largeur entre crochets : 25mm

25mm Matériau : Carbone

Carbone Taille de pneu recommandée : 32-50mm

32-50mm Compatibilité : Interchangeable entre moyeu MICRO SPLINE et HG L2 (Note: Incompatible avec les cassettes HG 11 vitesses)

Interchangeable entre moyeu MICRO SPLINE et HG L2 (Note: Incompatible avec les cassettes HG 11 vitesses) Poids : 1394 grammes (MICRO SPLINE) 1397 grammes (HG L2)



Les principales mises à jour des leviers Shimano GRX

– Ergonomie Revue : Le design du levier GRX a été spécifiquement adapté pour offrir une meilleure prise en main. Cela est particulièrement utile lorsqu’on utilise des cintres évasés, devenus populaires en gravel pour offrir une plus grande stabilité. Les leviers GRX assurent donc une compatibilité ergonomique optimale avec ces cintres.

– Technologie ServoWave : Empruntée à la gamme de freins à disque VTT de Shimano, cette technologie améliore le point d’engagement du frein, offrant une réponse initiale plus rapide suivie d’une puissance modulable. En d’autres termes, cela permet un freinage plus précis et contrôlé, quel que soit le terrain.

– Réglage de la Garde : Les leviers permettent une personnalisation de la garde, ce qui est essentiel pour s’adapter à la morphologie de la main de chaque cycliste et assurer une expérience de freinage confortable et efficace.

Evolutions sur les braquets Shimano GRX

Avec le GRX, SHIMANO s’est assuré de couvrir un large spectre :

– Version 1×12 : Avec une cassette 10-45, elle offre une gamme de 450%. Cet étagement permet de bénéficier de toutes les vitesses nécessaires pour affronter des terrains variés sans avoir le poids ou la complexité d’un double plateau.

– Cassette 10-51 : Pour ceux qui ont besoin d’un étagement encore plus large, cette cassette offre une gamme de 510%. C’est l’outil idéal pour les cyclistes qui parcourent de longues distances avec d’importantes variations de dénivelé.

– Version 2×12 : Pour les puristes du double plateau ou ceux qui veulent une plage de vitesses maximale avec des sauts de vitesses réduits, cette version est la réponse. L’étagement de la cassette est optimisé pour fonctionner avec des configurations à double plateau, assurant ainsi une transition fluide entre les vitesses.