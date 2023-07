Origine vient de lever le voile sur sa dernière création – le Graxx III. La troisième génération de Graxx promet non seulement de rivaliser avec les vélos de route d’endurance, mais aussi d’étendre sa polyvalence aux domaines du gravel et du bikepacking. Le Graxx III fait ses débuts en deux modèles distincts de cadres – Graxx GTR et Graxx GTO, chacun se vantant de philosophies séparées, non définies par leur hiérarchie mais par leurs traits de caractère distinctifs.

Graxx GTR

Le Graxx GTR est l’épitomé de la résilience explosive, des parcours rythmés et des courses où la vitesse moyenne compte le plus. Bien sûr, il conserve le confort et la facilité signature d’Origine. Sa technologie de moulage Unique Matrix Layup (UML®) s’adapte aux défis techniques du gravel qui peuvent parfois flirter avec le VTT. Cette série représente le sommet de l’innovation d’Origine, de la maîtrise et de la modélisation de la fibre et de la performance.

Le cadre GTR dispose également d’un triangle arrière en Continuous Carbon Tubing (CCT+®), maintenant une réponse dynamique prononcée et une filtration optimale.

Caractéristiques clés du Graxx GTR :

Technologie de moulage UML®

Triangle arrière en Continuous Carbon Tubing (CCT+®)

Conçu pour les accélérations explosives et les parcours rythmés

Graxx GTO

Le Graxx GTO, quant à lui, conserve les caractéristiques familières du Graxx – capacités de longue distance, filtration parfaite des imperfections du terrain, facilité d’utilisation extrême et confort dans toutes les conditions. L’intégration du nouveau design de cadre, tout en améliorant l’esthétique, offre également des avantages pratiques significatifs, notamment pour le bikepacking.

L’intégration des câbles élimine les contraintes lors de la fixation d’un sac de guidon, élimine les frottements des câbles sur la colonne de direction et augmente la fluidité de la direction. De plus, elle augmente l’aérodynamique lorsqu’elle est utilisée pour une conduite de performance sans bagages.

Caractéristiques clés du Graxx GTO :

Intégration des câbles pour un bikepacking plus facile et une aérodynamique améliorée

Endurance et confort éprouvés du Graxx

Excellente filtration des imperfections du terrain

Fourche OGV III : L’évolution des œillets

En accord avec le nouveau cadre, Origine présente la fourche OGV III, combinant confort, précision et rigidité. L’OGV III est compatible avec des disques de 180mm ou 160mm et offre de nouveaux œillets pour une polyvalence accrue dans l’attache du porte-bagages. Elle peut accueillir un porte-bagages Tubus Tara ou un porte-bidon standard de 64mm. L’OGV III intègre également l’intégration d’un câble de moyeu dynamo.