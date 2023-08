Specialized vient de lancer, ce dimanche, son nouveau Tarmac SL8 : plus aéro, plus léger et plus confortable que le SL7.

Specialized dévoile le nouveau chapitre de son héritage cycliste avec le Tarmac SL8, une machine à la fois innovante et performante. Comme toujours, Specialized repousse les limites de la technologie pour offrir un produit ultra-abouti.

Après huit générations et plus de deux décennies de développement, Specialized vient de dévoiler son tout nouveau Tarmac SL8. Ce n’est autre que le successeur du SL7, lancé en 2021. Les ingénieurs de la marque américaine ont œuvré pour améliorer le Tarmac SL7 dans tous les domaines et donner naissances au très attendu Tarmac SL8, le vélo le plus rapide et le plus polyvalent conçu par la firme. Le cadre pèse 685 grammes, soit le plus léger du World Tour.

L’aérodynamique : Le plus gros travail de Spécialized sur ce SL8

Après une décennie de travail en soufflerie, les ingénieurs Specialized utilisent des technologies de pointe pour créer le vélo de route le plus aérodynamique possible. Une nouvelle douille de direction, appelée Speed Sniffer, a été mise au point pour obtenir des gains aérodynamiques, qui rendent le Tarmac SL8 plus aéro que le Venge. En déplaçant le pivot de fourche vers l’arrière du tube de direction, le Tarmac SL8 offre un bord d’attaque plus affûté, réduisant considérablement la traînée. Conformément aux nouvelles règles de l’UCI, le tube de selle du Tarmac SL8 est de la même taille que la tige de selle du SL7, résultant en la tige de selle la plus étroite et la plus aérodynamique jamais conçue par la marque.

Rien n’a laissé été au hasard pour maximiser l’avantage aérodynamique sur ce Tarmac SL8. En déplaçant le pivot de fourche vers l’arrière du tube de direction, les ingénieurs Specialized ont considérablement réduit la traînée. Le cockpit Rapide (disponible sur les modèles S-Works et à la commande) permet de réduire la traînée et gagner quatre watts par rapport à la combinaison déjà rapide de la potence Tarmac et du cintre Rapide en supprimant l’ensemble de la visserie située à l’avant. 15 combinaisons cintre / potence sont disponibles et le poids a été réduit de 50 grammes.

Différences entre le Tarmac SL8 et SL7 : Qu’est-ce qui a changé ?

Le SL8 n’est pas simplement une version améliorée du SL7 – c’est une révolution à part entière. À commencer par l’aérodynamisme, le SL8 a une forme affinée, avec un pivot de fourche déplacé vers l’arrière pour un bord d’attaque plus tranchant. En plus de cela, l’innovante douille de direction « Speed Sniffer » donne au SL8 un avantage considérable en matière d’aérodynamisme, surpassant même le Venge. En comparaison, le SL8 est 16,6 secondes plus rapide que le SL7 sur une distance de 40 km.

L’un des plus grands changements entre le SL7 et le SL8 est le poids. Le SL8, grâce à l’application des leçons tirées de l’Aethos et au processus de développement « Front Loading ». De plus, le nouveau cockpit Rapide, qui est disponible sur les modèles S-Works et à la commande, contribue à une réduction supplémentaire de la traînée et permet de gagner quatre watts de plus que le SL7.

En termes de confort, le SL8 offre plus de flexibilité avec 15 combinaisons cintre/potence différentes, ce qui assure un ajustement parfait pour chaque cycliste. Pour couronner le tout, Specialized a également réussi à réduire le poids du cockpit de 50 grammes.

Le SL8 est donc une version plus légère, plus aérodynamique, plus rapide, et plus ajustable que le SL7

16,6 secondes plus rapide que le SL7 sur 40 km

Conformément aux nouvelles règles de l’UCI, le tube de selle du Tarmac SL8 est de la même taille que la tige de selle du SL7. Cette conception garantit un flux d’air sans turbulence autour des jambes. Toutes ces innovations ont permis d’obtenir le vélo le plus aérodynamique jamais fabriqué par la firme américaine, qui annonce le SL8 16,6 secondes plus rapide que le SL7 sur 40 km, 128 secondes plus rapide sur Milan-San Remo ou encore 20 secondes plus rapide pour gravir le Tourmalet. Le nouveau cadre du SL8 ne pèse que 685 grammes, 15 % plus léger que le Tarmac SL7.

La rigidité du boîtier de pédalier, du tube de direction et de la partie avant avec un poids incroyablement léger a permis d’améliorer le rapport rigidité/poids de 33 % ou encore 6 % de souplesse verticale en plus par rapport au Tarmac SL7. Le nouveau Tarmac SL8 conserve la même géométrie, avec la même capacité de montage de pneus de 32 mm pour garantir le choix d’un pneu à grand volume en cas de besoin.

Le Tarmac SL8 est utilisé par les meilleurs coureurs mondiaux

Soudal Quick-Step, Bora-Hansgrohe, Team SD Worx,… Plusieurs des meilleures équipes mondiales roulent sur des vélos Specialized et ont eu l’occasion de tester le Tarmac SL8. C’est notamment le cas de la récente vainqueur du Tour de France Femmes, Demi Vollering : « Je me sens vraiment en confiance dans les virages, dans les descentes. Je me sens en harmonie avec le vélo, très rigide, très agréable à manier. Je me sens plus agressive sur la machine, toujours prête à attaquer. C’est un sentiment agréable. Je me dis : Ok, j’ai le vélo pour gagner ». Le champion du monde 2022 Remco Evenepoel roule lui aussi sur ce nouveau SL8 : « Plus le vélo est léger, plus c’est important dans une montée raide. Vous le sentez vraiment. Il peut s’agir d’une ou deux secondes, mais cela peut suffire pour gagner une course ».

Les caractéristiques du Specialized Tarmac SL8

Les performances en chiffres du Tarmac SL8

Le Tarmac SL8 est 16,6 secondes plus rapide que le SL7 sur une distance de 40 km.

Le cadre du Tarmac SL8 pèse 685 grammes, soit 15% de moins que celui du Tarmac SL7.

En termes de réduction de poids, le Tarmac SL8 a également réussi à réduire le poids du cockpit Rapide de 50 grammes par rapport à la combinaison de la potence Tarmac et du cintre Rapide.

Avec l’ajout du Speed Sniffer, le Tarmac SL8 est plus aérodynamique que le Venge.

Grâce à l’optimisation de l’aérodynamique, le Tarmac SL8 peut économiser quatre watts par rapport à la combinaison de la potence Tarmac et du cintre Rapide.

Le Tarmac SL8 offre 15 combinaisons cintre/potence différentes pour un ajustement parfait grâce aux données de Retül.

La tige de selle du Tarmac SL8 est la plus étroite et la plus aérodynamique jamais conçue par Specialized.

Les poids et tarifs de tous les modèles Specialized Tarmac SL8 :

Boitier de pédalier fileté BSA 68mm

Potences comprises entre 75 et 135 mm

Largeurs de guidon comprises entre 380 et 440 mm

Livré avec pneus 700x26c, mais possibilité de monter des pneus jusqu’à 32 mm

Specialized SL8 S-Works Di2 – Poids : 6,6kg / Prix : 14 000 €

Specialized SL8 S-Works eTap -Poids : 6,8kg / Prix : 14 000 €

Specialized SL8 Pro Di2 – Poids : 7,2kg / Prix : 9 000 €

Specialized SL8 Pro eTap – Poids : 7,4kg / Prix: 9 000 €

Specialized SL8 Expert eTap – Poids : 7,7kg / Prix : 6 500 €

Specialized Kit cadre SL8 S-Works – Poids : 685g / Prix: 5 500 € – Kit cadre SL8 – Poids : 780g / Prix : 4 000 €

Ces poids peuvent varier en fonction de la couleur, de la taille et de la configuration finale.