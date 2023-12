Cervélo vient de lancer le Rouvida, le premier modèle à assistance électrique de la marque disponible dans deux configurations : route et gravel.

Cervélo vient de dévoiler, ce mardi, son tout nouveau VAE : le Rouvida. Conçu autour du moteur Fazua Ride60, le Rouvida délivre un couple de 60nM couplé à une batterie de 432wH, et vous assiste jusqu’à 25 km/h sur la route. Ce vélo électrique est disponible dans deux configurations : route et gravel. Pour optimiser les performances, les deux modèles ont une géométrie différente.

Les différences entre le Cervélo Rouvida route et gravel :

Angle du tube de direction plus fermé de 0,7° pour une meilleure maniabilité en tout-terrain

Trail de 57,9 mm pour la route et de 62 mm pour le gravel

Large dégagement pour les pneus : 43,5 mm pour le gravel et 34 mm pour la route

La colonne est plus haute de 7 mm et le reach est plus court de 5 mm avec la configuration gravel

Le dernier moteur de Fazua, le Ride60, s’intègre parfaitement au pédalage en offrant une conduite qui ressemble à celle d’un vélo classique, mais avec beaucoup plus de puissance. L’orientation verticale de la batterie a permis d’économiser 25 g de traînée aérodynamique en soufflerie et de respecter l’esthétique du design. Le système Road Control place le contrôle des modes et de l’assistance à un endroit du guidon naturel et anatomique. Le display sur le tube supérieur comprend un port de charge USB pour les lumières ou des accessoires.

Caractéristiques du Cervélo Rouvida :

Assistance jusqu’à de 25 km/h

Puissance maximale : 450w

Capacité maximale de la batterie : 430wh

Le Rouvida sera disponible dans 4 types de montages, deux route et deux gravel. Les premiers vélos seront disponibles en magasin au mois de janvier.