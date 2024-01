Orbea vient de dévoiler les modèles Orca et Orca Aero qu’utiliseront les coureurs de la formation Lotto Dstny en 2024.

Après 16 saisons et plus de 380 victoires acquises avec Ridley, Orbea est devenu le nouveau partenaire cycle de la Lotto Dstny pour 2024. Les coureurs utiliseront les modèles de route les plus avancés de la marque. Les grimpeurs de l’équipe se fieront au modèle Orca, qui se distingue par son extrême légèreté. À tout juste 6,7 kg, ce vélo est destiné à être l’un des vélos les plus légers du peloton international et son efficacité sera redoutable dans les cols de haute montagne. Sur les étapes plus roulantes ou lors des sprints, les coureurs opteront pour l’Orca Aero. Les vélos sont montés en Shimano Dura-Ace Di2 et avec des roues Oquo.

Les Orbea de Lotto Dstny pour 2024

Édition Replica disponible à la vente

La collaboration entre Orbea et Lotto Dstny a également donné naissance à des modèles répliques des deux vélos. Les modèles Orbea Orca M10i LTD Replica et Orca Aero M10i Replica, ainsi que la version kit cadre de chaque vélo, sont d’ores et déjà disponibles en magasin et en ligne. Chaque montage comprend le cadre personnalisé aux couleurs officielles de l’équipe et monté entre autres avec les composants suivants : guidon intégré « Vision 5D », transmission et freins Dura-Ace, manivelles « K-Force Team Edition » de FSA et roues Oquo (profil différent selon le modèle Orca ou Orca Aero).