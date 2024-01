Après le départ de Specialized, HJC Sports va fournir l’ensemble des casques du Team TotalEnergies pour les deux prochaines saisons.

HJC Sports devient le nouveau partenaire du Team TotalEnergies pour les deux saisons à venir. HJC Sports fournira l’ensemble des casques à l’équipe vendéenne. Cette collaboration s’inscrit dans l’engagement d’HJC Sports envers le monde du cyclisme professionnel pour mettre en valeur l’expertise de HJC Sports en matière de développement, de performances techniques et de conception de casques.

La marque sud-coréenne était partenaire, jusqu’à fin 2023, de l’équipe AG2R Citroën Team. L’équipe TotalEnergies utilisait des casques Specialized depuis l’arrivée de Peter Sagan en 2022. Les hommes de Jean-René Bernaudeau utiliseront trois modèles HJC Sports : le Furion 2.0 (modèle aéro), l’Ibex 3 et l’Adwatt (pour le contre-la-montre).

Jean-René Bernaudeau, Manager du Team TotalEnergies :

« Nous sommes convaincus que ce partenariat mènera à des performances extraordinaires et à des moments inoubliables sur la route. HJC Sports est en train de devenir leader dans notre secteur et nous sommes fiers de faire partie de leur aventure, de s’associer à cette marque prestigieuse. Débuter ce partenariat est la suite logique de notre histoire, qui s’assimile à notre souhait de mettre nos coureurs dans les meilleures dispositions possibles, tant sur la performance et la technologie des casques que sur la sécurité. Je souhaite une grande réussite à ce partenariat et nous ferons le maximum, staff comme coureurs, pour obtenir de belles performances en 2024 ».