Après le succès de sa lampe arrière Varia radar RTL515, Garmin vient de lancer Varia Vue, son premier feu avant avec caméra intégrée.

Garmin a annoncé, ce mercredi 9 avril, le lancement du Varia Vue, une caméra avec feu de vélo intégré, dernier ajout à sa gamme d’accessoires conçus pour améliorer la sécurité et la visibilité des cyclistes. Doté d’une caméra frontale 4K (nécessite une carte mémoire, non incluse) qui sauvegarde automatiquement les vidéos lorsqu’elle détecte un incident, ainsi que d’un feu de 600 lumens, l’appareil Varia Vue offre une série de fonctionnalités haut de gamme pour rassurer les cyclistes, tout en affichant une autonomie remarquable. L’appareil se synchronise également avec le feu arrière avec radar et caméra Varia RCT715 (vendu séparément) pour filmer les trajets sous deux angles différents.

Susan Lyman, vice-présidente du marketing et des ventes chez Garmin :

« Avec Varia Vue, les cyclistes peuvent rouler en toute confiance, sachant qu’ils seront plus visibles sur la route grâce au feu avant et qu’ils disposent d’une caméra haute résolution qui enregistre tout ce qu’il se passe. Nous sommes ravis d’ajouter un nouvel outil à l’offre déjà impressionnante des produits pour vélo Garmin, afin de donner aux cyclistes l’assurance nécessaire pour vivre pleinement leur passion, en toute sérénité ».

Un feu plus intelligent et plus lumineux

Après le succès de sa lampe arrière Varia radar RTL515, Garmin vient de lancer Varia Vue, son premier feu avant avec caméra intégrée. Peu importe la route ou l’itinéraire, la caméra intégrée du Varia Vue enregistre des vidéos nettes en 4K, tandis que la stabilisation électronique de l’image assure une captation fluide. Si l’appareil détecte un incident en cours de route, la caméra enregistre et stocke automatiquement les vidéos avant, pendant et après l’événement. De plus, lorsque la caméra Varia Vue est connectée au réseau Wi-Fi, tout contenu sauvegardé peut être automatiquement téléchargé dans Garmin Vault pour un stockage sécurisé (abonnement actif requis). En fin de trajet, les cyclistes peuvent utiliser l’application Varia pour visionner et éditer leurs clips vidéo.

De jour comme de nuit, le feu intelligent du Varia Vue éclaire efficacement la route avec cinq modes d’éclairage allant jusqu’à 600 lumens. Il s’ajuste automatiquement à la vitesse et à l’environnement du cycliste lorsqu’il est utilisé avec un compteur de vélo Edge compatible. Le faisceau anti-éblouissement du feu réduit l’intensité lumineuse au-dessus d’une certaine limite, préservant ainsi la vision des autres usagers de la route.

Autres fonctions à découvrir

Autonomie exceptionnelle : offre une autonomie allant jusqu’à 7 heures en mode flash jour avec l’enregistrement vidéo activé, et jusqu’à 9 heures lorsque le feu est éteint. Pour les trajets les plus longs, l’appareil fonctionne aussi pendant la recharge.

offre une autonomie allant jusqu’à 7 heures en mode flash jour avec l’enregistrement vidéo activé, et jusqu’à 9 heures lorsque le feu est éteint. Pour les trajets les plus longs, l’appareil fonctionne aussi pendant la recharge. Contrôle à distance : pour plus de commodité, les utilisateurs peuvent modifier à tout moment les paramètres de la caméra et du feu depuis leur compteur de vélo Edge compatible ou l’application Varia.

pour plus de commodité, les utilisateurs peuvent modifier à tout moment les paramètres de la caméra et du feu depuis leur compteur de vélo Edge compatible ou l’application Varia. Son clair : le microphone dissimulé capte un son net tout au long des trajets.

le microphone dissimulé capte un son net tout au long des trajets. Configuration simple : l’appareil s’intègre facilement au vélo grâce au support avant de vélo Edge.

Prix et disponibilité du Garmin Varia Vue

Déjà disponible, le Varia Vue est proposé au prix de vente conseillé de 549,99 €.