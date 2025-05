La nouvelle peinture Serpentine Project One ICON, qui reprend le motif peau de serpent, est disponible exclusivement sur le Trek Madone Gen 8.

Trek vient de dévoiler la nouvelle peinture Project One ICON Serpentine. Inspiré » par ce reptile mystérieux et ses racines profondément ancrées dans l’héritage chinois, ce coloris s’inspire à la fois de la nature et de la culture. Serpentine s’inspire de l’année du serpent, avec un cadre rouge sombre, des touches dorées et des écailles de serpent texturées sur le tube horizontal. Ce motif tactile ajoute du mouvement et de la profondeur à la finition lisse et brillante du vélo, créant ainsi un motif de peinture si réaliste que vous pourriez même craindre que votre cadre ne s’écaille. Le design reptilien est disponible exclusivement sur les vélos de route Madone Gen 8.

Savoir-faire, de bout en bout

La peinture Serpentine nécessite un travail minutieux et détaillé qui ne peut être automatisé. La finition rouge brillante appliquée sur chaque vélo est réalisée à la main selon une technique délicate et minutieuse qui confère au cadre son aspect poli et brillant. Une autre particularité de cette peinture réside dans l’utilisation de décalcomanies tactiles pour créer le motif peau de serpent. Ces graphismes ne sont pas nouveaux dans la boutique Project One, mais jusqu’à Serpentine, l’équipe n’avait jamais utilisé cette technique à une telle échelle. Au vu du succès remporté par ce design, cette stratégie sera prise en compte lors de la conception des futurs vélos Project One.