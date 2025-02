MAAP et Bleach Design Werks viennent de présenter une nouvelle collection capsule inspirée de la culture moto, street et cyclisme.

MAAP de Melbourne et Bleach Design Werks, le designer de motos et de motos tout-terrain customisé basé à Los Angeles dirigé par Mikey Ojeda se sont associés pour lancer leur deuxième collaboration. Une nouvelle collection capsule de vêtements de cyclisme inspirée de la culture moto, street et cyclisme. Réputé pour avoir créé des vélos sur mesure pour certains des plus grands athlètes et musiciens du monde tels que Ty Dolla $ign, Nyjah Huston et Lando Norris, Mikey Ojeda fusionne un mélange unique de culture skate, hip-hop et moto pour créer un style distinctif profondément enraciné dans sa ville natale de Los Angeles.

Inspirée par la créativité dynamique de Mikey Ojeda, la dernière collaboration entre MAAP et Bleach Design Werks brouille les frontières entre la route, le tout-terrain et le style urbain. La collection capsule combine des éléments de la moto, du skate et du cyclisme pour créer une gamme de vêtements audacieux. Un rassemblement de cultures conçu pour montrer au monde un côté du cyclisme qui n’est pas redevable à la tradition, mais qui regarde sans vergogne vers l’avenir.

Happy To Ride Here

Pour célébrer le lancement, MAAP et BDW lancent la série mondiale de balades « Happy to Ride Here », un ensemble d’événements communautaires dans des villes du monde entier, notamment Los Angeles, Melbourne, Londres et Berlin. Les cyclistes sont invités à explorer des chemins moins fréquentés et à découvrir la créativité indomptée qui alimente la collection.

Mikey Ojeda a déclaré, PDG Bleach Design Werks :

« La série Happy To Ride Here parle de ce qui nous entoure, de ce que nous traversons à ce moment de notre vie, du bonheur de regarder en bas et d’être sur notre vélo, d’être entouré des personnes que nous aimons et d’être vraiment reconnaissant pour les moments plus simples. »

La collection comprend :

Maillot Bleach Pro Air 2.0

Maillot Bleach Pro Air 2.0 pour femme

​Maillot Bleach Pro Air LS 2.0

​Maillot Bleach Pro Air LS 2.0 pour femme

​Gilet Bleach Atmos

​Maillot Bleach unisexe XC

Cuissard Bleach Team Evo Cargo

Cuissard Bleach Team Evo Cargo pour femme

​Chaussettes Bleach

​Bidon Bleach

MAAP x Bleach Design Werks est disponible exclusivement sur maap.cc et dans les magasins de détail MAAP LaB