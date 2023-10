Pristine Print Jersey

Le maillot M’s Pristine Print est taillé avec des lignes plus droites pour une finition plus propre et plus nette. Il se distingue par son col plus petit, ses bras plus longs et ses coutures minimales. Ce maillot ne se contente pas d’être esthétique ; il est conçu pour la fonctionnalité et la performance. Il rend hommage aux différentes étapes du processus de conception, garantissant que chaque détail est méticuleusement élaboré.

Caractéristiques :

Entièrement fabriqué à partir de matériaux recyclés conformes à la certification Global Recycled Standard.

Zones en maille dans les zones clés pour une meilleure ventilation.

Grandes poches pour ranger les essentiels de la course.

Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Panneau My Info pour les informations d’urgence et les coordonnées.

Fermeture éclair sur toute la longueur pour une ventilation ajustable.

Bande élastique avec impression silicone à l’ourlet pour un ajustement sûr.

L’avis de Velo101 : Le maillot est léger, très respirant bien adapté aux conditions d’été, les manches sont un peu plus longues que la moyenne, le tissu est agréable et se fait oublier. L’évacuation de la transpiration est très bonne et les poches spacieuses. Je n’ai ressenti aucune gêne avec les coutures ou la fermeture ce qui en fait un maillot vraiment confortable.

Gant Court Deft

Le gant court Deft est conçu pour les cyclistes qui recherchent une connexion étroite avec leur vélo. Fabriqué avec un tissu extensible léger, ce gant offre à la fois confort et contrôle, ce qui en fait un choix adapté à toutes les saisons.

Caractéristiques :

Design respirant et ventilé.

Renforcé avec une impression en silicone pour une meilleure adhérence.

Fabriqué avec un tissu extensible respirant pour un ajustement parfait.

Poignet élastiqué pour un ajustement sûr.

Languette de traction entre les doigts pour faciliter la mise en place et le retrait.

Impression en silicone sur la paume pour une meilleure adhérence et un meilleur contrôle.

Essuie-nez en éponge sur le pouce.

L’avis de Velo101 : Les gants sont très ajustés, soyez prudents sur la taille lors de l’achat. Une fois enfilés ils sont très confortables et donnent un bon grip sur le cintre. La ventilation est bonne et ils se font vite oublier. Notre modèle de test a une coupe longue et remonte donc sur le poignet. Je n’ai personnellement pas aimé la sensation mais il faudra essayer pour vous faire votre avis.

Cuissard Essential Road VPDs

Le cuissard Essential Road VPDs est conçu pour tous les types de sorties, que ce soit pour la course, l’entraînement ou une sortie de week-end détendue. Ces cuissards privilégient la performance, la protection et le confort, garantissant aux cyclistes une expérience optimale sur la route.

Caractéristiques :

Conçu avec un tissu extensible et compressif pour un ajustement optimal.

Équipé du chamois avancé en silicone VPDs Multi D de POC pour le confort.

Comprend des patchs réfléchissants à l’arrière pour améliorer la visibilité.

Fabriqué avec un tissu respirant pour un ajustement proche et confortable.

Équipé d’un grippeur de jambe de 10 cm de large avec une impression en silicone à l’intérieur pour la stabilité.

Bretelles élastiques sans couture pour un ajustement précis de la course et une respirabilité.

L’avis de Velo101 : Le cuissard est bien ajusté avec une compression limitée ce qui le rend très confortable, le chamois est assez fin et présente une assise confortable, il se fait facilement oublier. Ce cuissard est tout à fait adapté aux amateurs de longue distance.

En conclusion ce kit POC est vraiment un allié pour les séances d’entrainement, les sorties longues ou pour les cyclistes à la recherche d’équipement technique alliant confort et bon niveau de performance.