POC et Team Amani ont présenté une nouvelle collection « Team Amani », dont font partie le nouveau casque Cytal et le tout nouveau gilet Ultra Vest.

Conçue et développée par POC avec l’équipe et les coureurs, la nouvelle édition Team Amani, canalise l’énergie brute de l’équipe. Disponible dès ce mardi, cette collection en édition limitée sera également utilisée durant la course de gravel Migration au Kenya. Unique en son genre, cette course s’est imposée dans le calendrier mondial des courses de gravel. Elle joue un rôle essentiel en attirant en Afrique de l’Est l’attention mondiale, ainsi que les meilleurs cyclistes professionnels. Elle est aussi l’occasion pour les cyclistes de l’équipe Amani de rouler et concourir sur leurs terres.

Mikel Delagrange, directeur du Team Amani :

« La nouvelle édition Team Amani incarne ce qui nous anime. Elle est portée par notre énergie, notre feu et notre volonté de faire les choses à notre manière. Nous voulons que nos coureurs et coureuses insufflent leur propre esprit à la compétition de haut niveau, avec leur sourire et leur manière de savourer la pression et les défis de la compétition. Mais derrière cette joie, il y a un engagement profond, souvent ignoré : les heures passées dans l’ombre, les sacrifices, ainsi que la discipline silencieuse nécessaire rien que pour atteindre la ligne de départ. Cet investissement total, profondément enraciné et partagé par toute l’équipe, est ce qui rend Team Amani unique. Il est à l’origine d’une énergie spéciale, notre feu. C’est très inspirant ».

Ensemble, POC et Team Amani ont réfléchi à la meilleure manière de transmettre l’esprit et la philosophie de l’équipe. Le brun, rappelant les terres traversées à vélo, coulait de source. Il est associé à l’orange, qui exprime l’énergie et la positivité de l’équipe. Tout comme l’équipe Amani, cette association de couleurs apporte une perspective différente au vélo gravel.

Derek Bouchard-Hall, PDG de POC :

« L’édition Team Amani capture l’esprit de l’équipe à la perfection : fiers de leurs racines et animés par une énergie et un feu incroyables », « Depuis la création de l’équipe, ses membres ont travaillé sans relâche pour favoriser les opportunités et l’inclusivité dans le monde du cyclisme, tout spécialement pour les cyclistes résidant en Afrique. Les coureurs et coureuses travaillent dur pour concourir au plus haut niveau. C’est profondément inspirant. Leur conviction est simple, mais puissante : si on leur donne la chance de concourir, ils et elles montreront au monde tout ce dont ils sont capables. »

Pour célébrer chaque cycliste et son approche unique de la course et de l’entraînement, chaque casque sera livré avec une sélection de motifs adhésifs originaux, permettant de le personnaliser à son image.

Édition limitée Team Amani – Détails

Cette édition de la collection Team Amani en version limitée rassemble le casque Cytal, que l’équipe utilise toute la saison, ainsi que le tout nouveau gilet Ultra Vest. Les deux seront disponibles en ligne et chez des détaillants POC sélectionnés à partir du mardi 3 juin.

Casque Cytal Team Amani

Le Cytal est inspiré du Cytal Carbon, actuellement utilisé par de nombreux cyclistes de l’équipe EF Pro Cycling. Il bénéficie de son aérodynamique de pointe et des connaissances en matière de ventilation issues de son développement, pour offrir une protection à la fois équilibrée et optimisée. Conçu pour établir une nouvelle référence en matière de performance, le casque intègre une ailette qui améliore à la fois la ventilation et le profil aérodynamique. Destiné au cyclisme sur route, il incarne une synergie unique entre protection et performance.

Édition Team Amani – Détails produit

Protection

La sécurité est le rôle principal d’un casque. Elle a été la priorité lors du développement du Cytal. La structure interne en EPS présente une densité variable selon les zones, définie à partir des analyses thermiques réalisées par l’équipe interne de recherche et développement de POC. Cette approche a permis de créer un casque léger, naturellement équilibré, offrant une protection optimisée. Le Cytal a obtenu un score de cinq étoiles lors des tests dans les laboratoires de Virginia Tech. En mars 2025, il a été classé meilleur casque de vélo de route et troisième casque de l’ensemble des casques testés.

Ventilation

Le Cytal exploite l’effet Venturi, qui est l’approche connue et respectée de POC en matière de circulation de l’air et de ventilation dans ses casques. L’ailette intégrée favorise une ventilation supérieure et un effet rafraîchissant sur l’ensemble de la tête. Pour optimiser la circulation de l’air et créer des zones de pression précises à l’intérieur du casque, l’ailette possède une forme particulière qui augmente la vitesse de circulation de l’air et l’effet rafraîchissant. Des canaux intérieurs linéaires, qui guident le flux d’air, permettent à de larges quantités d’air de circuler à l’intérieur, puis de sortir du casque, rafraîchissant le ou la cycliste au passage.

Aérodynamique

L’aérodynamique est une autre composante essentielle de la performance moderne. Le Cytal bénéficie des nombreuses simulations en mécanique des fluides numériques, essais en soufflerie et tests sur le terrain mis en œuvre par POC. L’ailette intégrée est associée à de larges entrées d’air frontales, aux tailles et aux angles spécifiques. Elles permettent une prise d’air à l’avant du Cytal. L’air est guidé à travers le casque plutôt qu’autour de lui, ce qui réduit significativement la zone de haute pression à l’avant du casque et optimise le profil aérodynamique du cycliste.

Système d’ajustement

Parfaitement intégré, le système Mips Air Node améliore la protection en cas d’impact angulaire et non linéaire. Un réglage précis est essentiel pour un confort personnalisé. Le Cytal présente un système de réglage modulable, avec des mousses frontales amovibles pour une ventilation optimisée, des sangles ajustables verticalement et latéralement, ainsi qu’un réglage vertical à l’arrière. Le Cytal dispose d’un espace dédié maintient vos lunettes, en particulier les Elicit Toric, bien en place.

Tailles

Taille S (50-56)

Taille M (54-59)

Taille L (56-61)

Poids :

S : 250 g

M = 270 g

L : 300 g

Prix : 339,95 €

Ultra Vest Team Amani

Conçu avec l’équipe pour leur assurer une hydratation optimale pendant les courses les plus intenses, le gilet Team Amani Ultra Vest est une première. Très fonctionnel avec ses multiples poches et sa coupe ajustée pensée pour la course, il est relevé du logo du Team Amani. Sa couleur orange optimise la visibilité et la sécurité pendant les longues courses à la journée et les aventures sur plusieurs jours.

Édition Team Amani – Détails produit

Visibilité optimale et hydratation

La teinte orange fluorescente associée à des détails réfléchissants maximise votre visibilité dans toutes les conditions, ce qui est essentiel pour votre sécurité lors des courses longue distance. Le gilet peut accueillir une poche d’hydratation de 2L, et présente un espace où ranger et maintenir le tuyau, afin d’assurer que vous ne manquez pas d’eau.

Poches

Toutes les poches du gilet sont faciles d’accès lorsque vous pédalez. Quatre grandes poches sont positionnées sur l’avant du modèle. Offrant assez d’espace pour deux flasques souples, elles sont pensées pour les maintenir bien en place, même lorsque vous pédalez en terrain inégal. Deux poches ouvertes plus petites sont placées sous les bras. Elles sont idéales pour ranger des accessoires de taille réduite tels que des gants, des manchettes, des en-cas, vos déchets, etc. La poche ouverte sur l’arrière, quant à elle, accueille une veste ou d’autres vêtements chauds si vous pédalez pendant la nuit.

Coupe ajustée avec cordon de réglage élastique

Ce gilet présente une silhouette près du corps, qui réduit la traînée et optimise la performance en compétition. Le système élastique de réglage sur l’avant maintient le gilet et peut être ajusté d’une seule main. Les larges emmanchures favorisent l’aisance dans les différentes positions de conduite. La longueur du gilet est pensée pour vous permettre d’atteindre aisément les poches et les snacks qui sont dedans. La construction en mesh très respirant maintient à l’aise, même pendant les sorties prolongées