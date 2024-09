La marque de vêtements de cyclisme MAAP, basée à Melbourne, a annoncé ce mardi 3 septembre, le lancement sa dernière collection de route, avec une sélection de nouveaux produits innovants ainsi que de nouvelles capsules graphiques. La dernière collection de vêtements de route haute performance de MAAP voit le lancement de la nouvelle série de vestes et gilets Flow. Une gamme de coupe-vent ultra-léger et compressible, parfaite pour les conditions changeantes si souvent rencontrées à l’approche des saisons intermédiaires.

Les vestes et gilets Flow sont dotés de matériaux coupe-vent à l’avant et à l’arrière avec des panneaux latéraux perméables à l’air et un panneau arrière perforé découpé au laser pour une respirabilité inégalée. Conçu avec un tissu doté d’une extensibilité mécanique intégrée et d’une coupe articulée pour un ajustement serré, mais sans restriction qui permet aux coureurs de couper à travers le vent.

La nouvelle gamme de vestes et gilets Flow comprend également une version thermique construite avec une isolation Teijin Octa ultra-légère qui offre des propriétés de réchauffement incroyables pour une fraction du poids et de l’épaisseur des tissus polaires ordinaires, ce qui donne un vêtement polyvalent qui reste très compact.

Cuissard Evo Cargo Thermal avec espace de rangement

Les autres nouveautés de cette dernière collection sont le Team Bib Evo Cargo Thermal et les couvre orteils thermiques. Deux modifications très demandées, la première étant l’ajout de poches cargo sur un cuissard thermique MAAP : des poches latérales élastiques permettant aux coureurs d’emporter plus de choses et de rouler plus loin. Les couvre orteils complètent ces options de mise à niveau thermique, pour les conditions froides qui s’installent, mais où les couvre-chaussures ne sont pas encore nécessaires.

La dernière saison de la collection route haute performance de MAAP voit également l’introduction de nouvelles capsules graphiques. Evade X est une réinterprétation de la gamme Evade, signature et best-seller de MAAP, avec des logos néon audacieux qui contrastent avec les tons naturels et frais du jersey. Pour compléter la collection, une multitude de nouvelles couleurs saisonnières peuvent être trouvées dans la gamme de maillots Evade, de dossards Team Bib Evo Cargo, de vestes et gilets Atmos de MAAP ainsi que dans la collection Training.