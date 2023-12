Prologo, le fabricant italien de selles haute performance, et Ineos Grenadiers ont signé un partenariat de trois ans.

L’équipe Ineos Grenadiers et Prologo, le premier fabricant italien de selles hautes performances, viennent de signer nouveau partenariat qui les verra travailler et courir ensemble au cours des trois prochaines années. Ineos Grenadiers s’est associé à Prologo pour être le fournisseur exclusif de selles pour ses coureurs d’élite route, piste, cyclo-cross, mais aussi cross-country, dont les deux champions du monde en titre, Pauline Ferrand-Prévot et Tom Pidcock. Ce nouveau partenariat renforce encore la présence de Prologo au plus haut niveau du cyclisme sur route, portant à sept le nombre d’équipes du World Tour qu’elle soutient en 2024.

Salvatore Truglio, chef de marque de Prologo :

« Prologo est ravi de s’associer à Ineos Grenadiers, une équipe qui incarne les plus hauts standards de professionnalisme et de réussite dans le cyclisme sur route et au-delà. C’est un plaisir de pouvoir collaborer à nouveau avec l’équipe, après les grandes étapes déjà franchies ensemble en les années 2010 et 2011 lors de la collaboration Team Sky. La passion pour l’innovation et la performance, que nous partageons avec l’équipe Ineos Grenadiers, se conjugue à la détermination et au souci du détail de ses champions, créant une synergie unique qui conduira à d’excellents résultats et à la création de nouveaux produits de plus en plus performants. Produits dans les différentes disciplines pour répondre aux besoins des professionnels et de tous les cyclistes ».