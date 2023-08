En patronne, Pauline Ferrand-Prévot a décroché son 5ᵉ titre de championne du monde de VTT cross-country devant Loana Lecomte.

Deuxième titre mondial en trois jours pour Pauline Ferrand-Prévot ! Après avoir conservé son titre sur la short track jeudi, PFP a récidivé et devenant championne du monde du format olympique (cross-country) pour la deuxième année consécutive. Dès le premier tour de la course, Loana Lecomte prend les devants Le tour suivant, Pauline Ferrand-Prévot accélère et s’isole à l’avant de la course. La Française creuse sur toutes ses concurrentes chaque tour et s’envole vers un cinquième titre de championne du monde en cross-country. Au terme d’une course maitrisée de bout en bout, PFP s’impose en patronne devant Loana Lecomte, qui prend la médaille d’argent et assure le doublé français à 1:14″. Puck Pieterse (Pays-Bas) complète le podium à 1:27″.

#GlasgowScotland2023 | Sacrée championne du monde en VTT Short Track il y a 2 jours, Pauline Ferrand-Prévot s'envole dans la course au format olympique en lâchant Loana Lecomte. Un doublé tricolore à venir ? 🇫🇷 ▶ Le direct : https://t.co/UWOtAVhgGj pic.twitter.com/3XtUQ3Lhgf — francetvsport (@francetvsport) August 12, 2023

Le classement des championnats du monde VTT cross-country Femmes