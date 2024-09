Garce Brown (Australie) a remporté, ce dimanche, le contre-la-montre des championnats du monde Élite Femmes 2024. Au terme de ce tracé, vallonné dans sa première partie, de 29,9 km entre Gossau et Zurich, la championne olympique de la discipline a signé le meilleur temps en 39:16″, à plus de 45 km/h de moyenne. Elle devance Demi Vollering (Pays-Bas), +16″, et Chloe Dygert (États-Unis), +56″. Alors qu’elle dispute sa dernière saison chez les professionnelles, Brown décroche le titre de championne du monde du CLM pour la première fois de sa carrière après avoir pris la deuxième place en 2022 et 2023. 4ᵉ de l’épreuve à 1:05″, Antonia Niedermaier (Allemagne) décroche le titre chez les Espoirs.

Grace Brown takes the 2024 World Championships TT in her final season!

LBL, Olympics and Worlds in a season is absolutely epic, especially as it’s the final chance for the Aussie star 👏🥇🌈#Zurich2024 pic.twitter.com/uQ1gHzE2Qw

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) September 22, 2024