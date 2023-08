La France s’est illustrée d’une manière exceptionnelle lors des Championnats du Monde UCI 2023 à Glasgow, confirmant son statut de grande nation cycliste.

Triplé en BMX Racing : Une Première Historique

Le BMX Racing a vu le sacre de l’équipe de France avec un triplé inédit :

Or : Romain Mahieu

: Romain Mahieu Argent : Arthur Pilard

: Arthur Pilard Bronze : Joris Daudet

Le Résumé des Médailles Françaises

La délégation tricolore repart avec un total impressionnant de 42 médailles, dont 9 dans des disciplines olympiques, positionnant la France en troisième place au classement général des nations.

Or (13 médailles) : Soulignons notamment les performances d’Axel Laurance en route U23 homme, Julie Bégo en route U19 féminine et Pauline Ferrand-Prévot en VTT XCO.

(13 médailles) : Soulignons notamment les performances d’Axel Laurance en route U23 homme, Julie Bégo en route U19 féminine et Pauline Ferrand-Prévot en VTT XCO. Argent (19 médailles) : Valentine Fortin a brillé sur la piste, tout comme Loana Lecomte en VTT XCO.

(19 médailles) : Valentine Fortin a brillé sur la piste, tout comme Loana Lecomte en VTT XCO. Bronze (10 médailles) : Marine Cabirou et Léo Abella ont décroché le bronze en VTT DH.

Piste : L’Argent et le Bronze à l’Honneur

Argent : Valentine Fortin en élimination féminine, Benjamin Thomas en omnium homme.

: Valentine Fortin en élimination féminine, Benjamin Thomas en omnium homme. Bronze : Mention spéciale à l’équipe masculine de vitesse (Vigier, Helal, Grengbo) et à l’équipe féminine de poursuite (Borras, Fortin, Copponi, Le Net).

Route : Des Espoirs en Or

Or pour Axel Laurance et Julie Bégo.

pour Axel Laurance et Julie Bégo. Argent dans le relais CLM par équipe et pour Cédrine Kerbaol en CLM U23 féminin.

VTT : La France Domine

Or pour Pauline Ferrand-Prévot en XCO et en Short-track.

pour Pauline Ferrand-Prévot en XCO et en Short-track. Argent pour Loana Lecomte et Victor Koretzky, parmi d’autres.

pour Loana Lecomte et Victor Koretzky, parmi d’autres. Bronze pour Jérôme Gilloux et Justine Tonso en VTTAE.

BMX, Trial, VTT DH et BMX Masters : Diversité de Talents

De l’or pour Aude Cassagne en BMX Flat, Esther Renaut en BMX Masters aux médailles d’argent en trial pour la relais mixte et les espoirs Luka Pasturel et Robin Berchiatti. La descente VTT n’est pas en reste avec le bronze pour Marine Cabirou et Léo Abella.

Gran Fondo : L’Expérience Récompensée

Or pour des légendes comme André Petipas et Jeannie Longo.

pour des légendes comme André Petipas et Jeannie Longo. Argent pour Gilles Pellet et Gisèle Thureau.

pour Gilles Pellet et Gisèle Thureau. Bronze également pour Gisèle Thureau en CLM 70-74.

Chapeau bas à tous ces coureurs pour leur détermination et leur passion ! Vivement l’édition 2024.