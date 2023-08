Au terme d’un dernier tour irrespirable, Axel Laurance est devenu champion du monde chez les Espoirs à Glasgow.

Après le sacre de Pauline Ferrand-Prévot ce matin, Axel Laurance est devenu champion du monde de la course en ligne chez les Espoirs à Glasgow. Membre de l’échappée matinale, le coureur d’Alpecin-Deceuninck Development Team a placé son attaque décisive à 27 kilomètres de l’arrivée et su résister au retour du groupe des poursuivants, au terme d’un dernier tour irrespirable. Auteur d’une superbe course, le Français s’impose en solitaire, deux secondes devant Antonio Morgado (Portugal) et Martin Svrcek (Slovaquie).

#GlasgowScotland2023 | 🇫🇷🥇 CHAMPION DU MONDE 🥇 Axel Laurance est sacré champion du monde espoirs sur route ! ▶ Le direct : https://t.co/OFYE0fDRoQ pic.twitter.com/Aon39KV5jy — francetvsport (@francetvsport) August 12, 2023

