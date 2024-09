L’Australie est devenue, ce mercredi, championne du monde 2024 du relais mixte dans les rues de Zurich. Les hommes (Jay Vine, Michael Matthews, Ben O’Connor) puis les femmes (Brodie Chapman, Grace Brown, Ruby Roseman-Gannon) ont signé le meilleur temps sur les 53,7 km de course. Ils devancent, pour une seconde, l’Allemagne. L’Italie complète le podium à 08″, devant la France, 4ᵉ à 24″.

WHAT A FINALE! Australia hold off Italy to win the World Championship Mixed Relay TTT! 🌈🇦🇺 pic.twitter.com/T3k8lNiFvv

— Eurosport (@eurosport) September 25, 2024