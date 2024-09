Les championnats du monde de cyclisme ont lieu du 22 au 29 septembre à Zurich. Voici le programme, le parcours et les favoris.

Une semaine après les championnats d’Europe, les championnats du monde de cyclisme débutent ce dimanche 22 septembre à Zurich, en Suisse. Des coureurs venus du monde entier s’affronteront pour une semaine de compétition. L’an dernier, Mathieu van der Poel (Pays-Bas) avait décroché le titre dans les rues de Glasgow. Chez les femmes, Lotte Kopecky (Belgique) l’avait emporté. Remco Evenepoel (Belgique) et Chloe Dygert (États-Unis) étaient devenus champions du monde du contre-la-montre.

The pursuit of glory begins… 🌈 The 2024 UCI Road and Para-cycling Road World Championships kick off on 21 September in Zurich, Switzerland. 🇨🇭 Stay tuned for all the action! 👊#Zurich2024 #RoadCycling pic.twitter.com/ypHqVh36Af — UCI (@UCI_cycling) September 16, 2024

Le programme des championnats du monde de cyclisme 2024

Dimanche 23 septembre :

CLM Élite Femmes (12 h 00 → 14 h 15)

CLM Élite Hommes (14 h 45 → 17 h 30)

Lundi 24 septembre :

CLM Hommes Juniors (9 h 15 → 11 h 30)

CLM Élite Hommes U23 (14 h 45 → 17 h 30)

Mardi 24 septembre :

CLM Femmes Juniors (8 h 30 → 10 h 30)

Mercredi 25 septembre :

Relais mixte (14 h 00 → 17 h 30)

Jeudi 26 septembre :

Course en ligne Femmes Juniors (10 h 00 → 12 h 00)

Course en ligne Hommes Juniors (14 h 15 → 17 h 15)

Vendredi 27 septembre :

Course en ligne Hommes U23 (12 h 35 → 16 h 45)

Samedi 28 septembre :

Course en ligne Femmes Élite (12 h 45 → 16 h45)

Dimanche 29 septembre :

Course en ligne Hommes Élite (10 h 30 → 17 h 00)

Le parcours des championnats du monde de cyclisme 2024

Course en ligne :

La course sur route Hommes Élite débutera à Winterthur et couvrira une distance de 273,9 km, avec un dénivelé de 4 470 m. Elle se terminera par sept tours d’un circuit final de 27 km (dénivelé : 501 m) dans et autour de Zurich. Les principales difficultés du parcours seront les montées du Kyburg (1,2 km avec une pente moyenne de 12 % et une pente maximale de 16 %), de la Zürichbergstrasse (1,1 km avec une pente moyenne de 8 % et une pente maximale de 15 %) et Witikon (2,3 km avec une pente moyenne de 5,7% et une pente maximale de 9%).

Nos favoris :





Tadej Pogačar (Slovénie) ★★★★★





Remco Evenepoel (Belgique) ★★★★





Marc Hirschi (Suisse) ★★★★





Mathieu van der Poel (Pays-Bas) ★★★





Julian Alaphilippe (France) ★★★





Primoz Roglic (Slovénie) ★★





Matteo Jorgenson (États-Unis) ★★





Mattias Skjelmose (Danemark) ★





La course sur route Femmes Élite débutera à Uster et couvrira une distance de 154,1 km avec un dénivelé de 2 488 m. Elle se terminera par quatre tours du même circuit final que la course Hommes Élite. En plus des difficultés du circuit final déjà évoquées, les Femmes Elite s’attaqueront à la montée de Binz (4,6 km avec une pente moyenne de 4,5% et une pente maximale de 9%).

Nos favorites :





Lotte Kopecky (Belgique) ★★★★





Marianne Vos (Pays-Bas) ★★★★





Demi Vollering (Pays-Bas) ★★★★





Elisa Longo Borghini (Italie) ★★★





Puck Pieterse (Pays-Bas) ★★





Pauline Ferrand-Prévot (France) ★





Kristen Faulkner (États-Unis) ★





Contre-la-montre :

Le relais mixte se déroulera sur deux tours (un pour les femmes et un pour les hommes) du circuit final déjà évoqué. Le contre-la-montre individuel Hommes Elite débutera sur la piste du vélodrome d’Oerlikon. Le parcours (46,1 km et 413 m de dénivelé) comprend une section vallonnée à la mi-parcours.

Nos favoris :





Remco Evenepoel (Belgique) ★★★





Joshua Tarling (Grande-Bretagne) ★★★





Stefan Küng (Suisse) ★★





Brandon McNulty (États-Unis) ★





Le contre-la-montre individuel Femmes Elite (29,9 km et 327 m de dénivelé) débutera à Gossau. Le parcours aura un profil similaire à celui des Hommes Elite (roulant avec un tronçon vallonné, en l’occurrence juste avant la mi-parcours).

Nos favorites :





Chloe Dygert (États-Unis) ★★★





Grace Brown (Australie) ★★





Lotte Kopecky (Belgique) ★★





Demi Vollering (Pays-Bas) ★





Comment suivre les championnats du monde de cyclisme ?

Les épreuves seront diffusées en direct sur les antennes de France TV et Eurosport.