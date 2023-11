L’UCI vient de dévoiler les parcours des championnats du monde de cyclisme, qui se dérouleront du 21 au 29 septembre prochain à Zurich (Suisse).

L’Union Cycliste Internationale (UCI) et le Comité d’Organisation des Championnats du Monde Route et Paracyclisme Route UCI 2024 ont dévoilé, ce mercredi, les parcours et programme de l’événement. Toutes les courses se termineront sur la Sechseläutenplatz, au centre de Zurich, au bord du lac du même nom.

Le programme des championnats du monde de cyclisme 2024

Dimanche 22 septembre : Contre-la-montre individuel Hommes et Femmes Élite

Lundi 23 septembre : Contre-la-montre individuel Hommes Juniors et Hommes U23

Mardi 24 septembre : Contre-la-montre individuel Femmes Juniors

Mercredi 25 septembre : Contre-la-montre Relais mixte

Jeudi 26 septembre : Course sur route Femmes et Hommes Juniors

Vendredi 27 septembre : Course sur route Hommes U23

Samedi 28 septembre : Course sur route Femmes Élite

Dimanche 29 septembre : Course sur route Hommes Élite

Les parcours des championnats du monde de cyclisme 2024

La course sur route Hommes Élite débutera à Winterthur et couvrira une distance de 273,9 km, avec un dénivelé de 4 470 m. Elle se terminera par sept tours d’un circuit final de 27 km (dénivelé : 501 m) dans et autour de Zurich. Les principales difficultés du parcours seront les montées du Kyburg (1,2 km avec une pente moyenne de 12 % et une pente maximale de 16 %), de la Zürichbergstrasse (1,1 km avec une pente moyenne de 8 % et une pente maximale de 15 %) et Witikon (2,3 km avec une pente moyenne de 5,7% et une pente maximale de 9%).

La course sur route Femmes Élite débutera à Uster et couvrira une distance de 154,1 km avec un dénivelé de 2 488 m. Elle se terminera par quatre tours du même circuit final que la course Hommes Élite. En plus des difficultés du circuit final déjà évoquées, les Femmes Elite s’attaqueront à la montée de Binz (4,6 km avec une pente moyenne de 4,5% et une pente maximale de 9%).

Le relais mixte se déroulera sur deux tours (un pour les femmes et un pour les hommes) du circuit final déjà évoqué. Le contre-la-montre individuel Hommes Elite débutera sur la piste du vélodrome d’Oerlikon. Le parcours (46,1 km et 413 m de dénivelé) comprend une section vallonnée à la mi-parcours. Le contre-la-montre individuel Femmes Elite (29,9 km et 327 m de dénivelé) débutera à Gossau. Le parcours aura un profil similaire à celui des Hommes Elite (roulant avec un tronçon vallonné, en l’occurrence juste avant la mi-parcours).

David Lappartient, président de l’UCI :

« Je suis ravi que nous puissions annoncer, en collaboration avec le Comité Local d’Organisation de l’événement, tous les parcours des Championnats du Monde Route et Paracyclisme Route UCI 2024. Ceux-ci offriront aux cyclistes et paracyclistes avec un défi à la hauteur de leurs talents, et nul doute que les parcours permettront aux athlètes de toutes catégories d’offrir des courses passionnantes aux amateurs toujours plus nombreux de cyclisme un événement inclusif au cœur de Zurich, dans un cadre somptueux ».