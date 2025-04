Le parcours des championnats du monde de cyclisme 2027 a été dévoilé ce mardi, avec la côte de Domancy qui sera au programme, 47 ans après le sacre de Bernard Hinault.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) et le comité d’organisation local de l’événement ont dévoilé, ce mardi, à Sallanches (France), les contours de la deuxième édition des Championnats du Monde de Cyclisme UCI, qui aura lieu dans le département de la Haute-Savoie, en France, du 24 août au 5 septembre 2027. L’événement réunira 20 Championnats du Monde UCI sur 12 sites, et quelque 10’000 athlètes (Élite et Amateurs) représentant un nombre attendu de nations supérieur à 130 se disputeront 13 jours durant les 281 titres mondiaux UCI en jeu. Quelque 2 millions de personnes devraient suivre les compétitions sur place, et l’audience TV cumulée devrait atteindre un milliard de téléspectateurs. Plus de 700 représentants des médias seront accrédités pour une manifestation qui pourra compter sur l’engagement d’environ 4’000 bénévoles.

À titre de comparaison, la première édition des Championnats du Monde de Cyclisme UCI, organisée en 2023 à Glasgow et à travers l’Écosse (Royaume-Uni), avait réuni 13 Championnats du Monde UCI organisés sur neuf sites, et rassemblé 7’000 athlètes (Élite et Amateurs) de 131 nations. Un total de 220 maillots arc-en-ciel avaient été décernés à cette occasion, et les compétitions avaient été suivies sur place par plus d’un million de spectateurs et diffusées dans le monde entier.

Les sites retenus sont les suivants :

Championnats du Monde Route UCI 2027 : Sallanches – Domancy, Pays du Mont-Blanc (courses en ligne) et Lac d’Annecy (contre-la-montre)

Championnats du Monde Route Paracyclisme UCI 2027 : Rumilly

Championnats du Monde Gran Fondo UCI 2027 : Thônes – La Clusaz, Massif des Aravis

Championnats du Monde Piste UCI 2027 : Saint-Quentin-en-Yvelines

Championnats du Monde Piste Juniors UCI 2027 : Saint-Quentin-en-Yvelines

Championnats du Monde Piste Paracyclisme UCI 2027 : Saint-Quentin-en-Yvelines

Championnats du Monde Mountain Bike Cross-country UCI 2027 : Les Gets, Portes du Soleil

Championnats du Monde Mountain Bike Marathon UCI 2027 : Grand Massif

Championnats du Monde Mountain Bike Descente UCI 2027 : Les Gets, Portes du Soleil

Championnats du Monde Mountain Bike Enduro UCI 2027 : Grand Massif

Championnats du Monde Pump Track UCI 2027 : Saint-Pierre-en-Faucigny

Championnats du Monde BMX Racing UCI 2027 : Annecy

Championnats du Monde BMX Freestyle Park UCI 2027 : Cluses

Championnats du Monde BMX Freestyle Flatland UCI 2027 : Cluses

Championnats du Monde Trial UCI 2027 : Sallanches, Pays du Mont-Blanc

Championnats du Monde Cyclisme en salle UCI 2027 : Rochexpo Haute-Savoie Mont-Blanc, La Roche-sur-Foron

Championnats du Monde Cyclisme Esport UCI 2027 : Evian-les-Bains

Championnats du Monde Gravel UCI 2027 : Châtel, Portes du Soleil

Championnats du Monde Cyclisme Speedway en salle UCI 2027 : Rochexpo Haute-Savoie Mont-Blanc, La Roche-sur-Foron

Championnats du Monde Polo-vélo UCI 2027 : Rochexpo Haute-Savoie Mont-Blanc, La Roche-sur-Foron.

Le circuit de l’épreuve en ligne sur route des Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 a également été dévoilé. La ligne de départ et d’arrivée de ce dernier se situera à Sallanches, et la difficulté principale du circuit de 13,3 km (pour 285 m d’élévation) sera la côte de Domancy (2,5 km pour 9,4 % de pente moyenne, avec une pente maximale de 16 %). Sallanches avait déjà été le théâtre des éditions 1964 et 1980 des Championnats du Monde Route UCI, et c’est dans la côte de Domancy que Bernard Hinault avait pris son envol pour décrocher son unique titre de Champion du Monde UCI sur route (course en ligne) dans la catégorie Hommes Élite. Les coureurs de toutes les catégories emprunteront le même circuit, seul le nombre de tours à effectuer variant.

Le Président de l’UCI David Lappartient :

« Ces Championnats du Monde de Cyclisme UCI combinés faisaient partie de ma vision lorsque j’ai été élu Président de l’UCI en 2017. Cette vision est devenue réalité en 2023 à Glasgow et à travers l’Écosse, et nous nous appuyons désormais sur ce que nous avons créé en Écosse, dans un éventail encore plus large de spécialités cyclistes. Je me réjouis que cette édition se déroule en Haute-Savoie, terre d’accueil reconnue d’événements UCI dans plusieurs disciplines. Le cyclisme y sera célébré dans toute sa splendeur ».