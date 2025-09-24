L’Australie est devenue, ce mercredi, championne du monde du relais mixte. Michael Matthews, Jay Vine et Luke Plapp ont passé le relais à leurs coéquipières (Brodie Chapman, Amanda Spratt et Felicity Wilson-Haffenden) ont résisté au retour de l’équipe de France, qui prend la deuxième place à 05″ et la Suisse, 3ᵉ à 10″, qui semblait s’envoler vers la victoire avant la crevaison de Marlen Reusser.
🚴🌈 | Voor het tweede jaar op rij wint Australië met klein verschil de mixed-relay! De mannen aan de finish hadden het haast niet meer! 🙌🇦🇺 #Kigali2025
📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/QWIL2bhEKP
— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 24, 2025
Le classement du relais mixte des championnats du monde 2025
- Australie
- France
- Suisse