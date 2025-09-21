Remco Evenepoel (Belgique) est devenu, ce dimanche, champion du monde du contre-la-montre pour la troisième année consécutive. Sur le parcours vallonné de 40,6 km autour de Kigali au Rwanda, le futur coureur de la Red Bull Bora-Hansgrohe a écrasé la concurrence en signant un temps canon de 49:46″, à près de 49 km/h de moyenne. Il a même doublé Tadej Pogačar (Slovénie), qui était parti 2:30″ avant le Belge. Evenepoel devance Jay Vine (Australie), +1:15″ et Ilan van Wilder (Belgique), +2:36″. Après 2023 et 2024, Remco Evenepoel devient champion du monde de la discipline pour la troisième année consécutive.

🚴‍♀️ #Kigali2025 | L’IMAGE DU JOUR 🙌 🤯 Remco Evenepoel, SUPERSONIQUE, qui dépose le meilleur coureur du monde Tadej Pogacar ! 📺 Le direct : https://t.co/VKkbpupQAR pic.twitter.com/Dsz0nJsjL9 — francetvsport (@francetvsport) September 21, 2025

Le classement des championnats du monde du CLM 2025