Remco Evenepoel (Belgique) est devenu, ce dimanche, champion du monde du contre-la-montre pour la troisième année consécutive. Sur le parcours vallonné de 40,6 km autour de Kigali au Rwanda, le futur coureur de la Red Bull Bora-Hansgrohe a écrasé la concurrence en signant un temps canon de 49:46″, à près de 49 km/h de moyenne. Il a même doublé Tadej Pogačar (Slovénie), qui était parti 2:30″ avant le Belge. Evenepoel devance Jay Vine (Australie), +1:15″ et Ilan van Wilder (Belgique), +2:36″. Après 2023 et 2024, Remco Evenepoel devient champion du monde de la discipline pour la troisième année consécutive.

Le classement des championnats du monde du CLM 2025
  1. Remco Evenepoel
  2. Jay Vine
  3. Ilan van Wilder

Crédit : UCI