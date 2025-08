La formation Soudal Quick-Step officialise le départ de Remco Evenepoel, qui va rejoindre la Red Bull Bora-Hansgrohe en 2026.

Dans un communiqué publié ce mardi, la Soudal Quick-Step annonce le départ de Remco Evenepoel à la fin de la saison en cours, pour rejoindre l’équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe. Les représentants de Remco ont informé la direction de l’équipe qu’il ne souhaitait pas discuter d’une prolongation de son contrat actuel, qui expire fin 2026. Après avoir consulté les sponsors et les partenaires, les propriétaires et la direction de l’équipe ont décidé qu’il était dans l’intérêt de tous de convenir du départ de Remco à la fin de la saison 2025.

« Bien que nous regrettions le départ de Remco, nous conserverons les souvenirs que nous avons créés et continuerons à œuvrer ensemble pour obtenir des résultats significatifs pour le reste de la saison. Nous croyons fermement à l’esprit d’équipe qui nous a valu le titre de Wolfpack et nous continuerons à œuvrer pour être un collectif plus fort que n’importe quel individu. Nous tenons à remercier chaleureusement nos sponsors et partenaires qui nous ont soutenus tout au long de ce processus et qui continueront de le faire à l’avenir », précise l’équipe belge dans un communiqué.