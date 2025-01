Non conservé par l’équipe Jayco-AlUla avec qui il était encore sous contrat, Caleb Ewan a rejoint l’effectif d’Ineos Grenadiers.

Le sprinteur australien et multiple vainqueur d’étapes de Grand Tour, Caleb Ewan, a signé un contrat d’un an avec Ineos Grenadiers pour la saison 2025. Le coureur de 30 ans peut se targuer d’un palmarès impressionnant qui comprend plus de 60 victoires professionnelles. Réputé pour sa vitesse fulgurante, il a remporté cinq victoires d’étape du Tour de France, cinq victoires d’étape du Giro d’Italia et un triomphe d’étape sur La Vuelta a España. Ewan a également remporté plusieurs étapes du Tour Down Under, de l’UAE Tour et du Tour de Grande-Bretagne, et a terminé deux fois sur le podium à Milan-San Remo.

Caleb Ewan :

« C’est un nouveau défi vraiment excitant pour moi et une opportunité fantastique de revenir à mon meilleur niveau avec le soutien incroyable des Ineos Grenadiers. En 2025, mon objectif est de renouer avec les victoires dans les grandes courses. Cela fait quelques années que je n’ai pas remporté certains de ces grands événements, mais je crois fermement que j’en ai les moyens. Je n’ai que 30 ans et, avec les bons conseils et l’expertise qu’apporte INEOS, je pense pouvoir retrouver ma meilleure forme ici. Nous n’avons pas encore finalisé mon programme de course, mais j’ai hâte d’avoir ces discussions avec l’équipe. Ce sera passionnant de combiner leurs idées avec mes ambitions et de créer ensemble un calendrier de course passionnant ».

Meet our new teammate! 😎🇦🇺⁰⁰ Welcome to the Grenadiers, @CalebEwan 🤜🤛 pic.twitter.com/tSM70dYp5W — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 23, 2025

« Bien que les Ineos Grenadiers soient souvent considérés comme une équipe axée sur le classement général, je vois un énorme potentiel dans le groupe plus large qu’ils ont pour soutenir un sprinteur. Au cours des dernières années, je faisais souvent référence à Ineos dans les étapes de sprint, car leurs coureurs se positionnaient systématiquement parfaitement dans les moments décisifs. C’est exactement le genre d’expertise avec laquelle je suis ravi de travailler. Rejoindre une nouvelle équipe implique toujours des ajustements, mais je connais déjà beaucoup de gars, et tout ce que j’ai entendu sur le fonctionnement de l’équipe me donne confiance dans le fait que l’intégration se fera en douceur. J’ai hâte de commencer et de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

John Allert, PDG d’Inos Grenadiers :

« Caleb est un gagnant confirmé et l’un des grands sprinteurs de cette génération. Ensemble, nous voulons écrire un nouveau chapitre passionnant pour Caleb en tant que Ineos Grenadier, et le travail acharné nécessaire pour y parvenir commence aujourd’hui.