L’équipe UAE Team Emirates a bouclé son effectif 2025 avec l’arrivée de Julius Johansen, 29ᵉ et dernier coureur de la formation.

Julius Johansen va rejoindre la formation UAE Team Emirates en 2025. Le Norvégien de 25 ans a déjà eu une carrière bien établie sur route avec une expérience antérieure au niveau du World Tour au sein de l’équipe Intermarché-Wanty en 2022 et 2023. Johansen est la dernière recrue de l’équipe, qui clôture son effectif pour 2025 avec 29 coureurs.

Julius Johansen :

« Je suis incroyablement reconnaissant de la confiance que l’équipe UAE Team Emirates m’a accordée et de m’avoir donné cette opportunité incroyable. Rejoindre une équipe aussi professionnelle et performante est un rêve devenu réalité. Je sais que c’est l’environnement parfait pour que je puisse grandir et me développer en tant que coureur avec les conseils des experts de l’équipe. Faire partie d’une telle culture gagnante est vraiment inspirant, et je suis ravi d’aider l’équipe à remporter de nombreuses victoires. J’ai hâte de commencer et de rencontrer tout le monde. Je suis prêt à tout donner ».

Mauro Gianetti (directeur de l’équipe et PDG) :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Julius dans l’équipe. Il a déjà beaucoup d’expérience au niveau du World Tour et nous pensons que son profil peut ajouter de la force à l’équipe lorsqu’il s’agit de soutenir nos leaders. »