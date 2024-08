Premier maillot rose du Giro d’Italia 2024, Jhonatan Narvaez va quitter Ineos Grenadiers pour la formation UAE Team Emirates en 2025.

Jhonatan Narvaez va rejoindre la formation UAE Team Emirates en 2025. Le champion d’Équateur a signé pour deux ans. Vainqueur de la 1ʳᵉ étape du Giro ou encore 2ᵉ du Tour Down Under en janvier, le coureur de 28 ans réalise la meilleure saison de sa carrière. Ce samedi, il sera au départ de la course en ligne des Jeux Olympiques, sur un parcours qui devrait lui convenir.

Jhonatan Narvaez :

« Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours voulu m’impliquer au plus haut niveau du cyclisme et nous pouvons dire que l’UAE Team Emirates est la meilleure équipe au monde ces dernières années donc c’est un honneur. Je sens que j’ai fait de grands pas chez Ineos, mais je pense que j’ai encore de la marge pour franchir une nouvelle étape dans les années à venir. De l’extérieur, UAE ressemblent à une équipe bien organisée avec une très bonne ambiance parmi les coureurs et avec un personnel très expérimenté et spécialisé qui est le meilleur dans ce qu’il fait et cherche à gagner chaque course à laquelle il participe. J’ai l’impression que je n’ai pas encore atteint ma pleine maturité en tant que coureur et j’espère continuer à progresser et à m’améliorer à la fois en tant que coureur de classiques et en tant que coureur polyvalent ».

Mauro Gianetti, PDG UAE Team Emirates :