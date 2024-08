Alors que l’équipe va perdre Axel Zingle, Dylan Teuns s’est engagé avec la Cofidis pour les deux prochaines saisons.

Dylan Teuns portera les couleurs de la Cofidis en 2025. Le vainqueur de la Flèche Wallonne 2022 avait quitté la Bahrain-Victorious pour l’équipe Israel – Premier Tech en cours de saison il y a deux ans et s’est engagé pour deux saisons avec la formation nordiste. Vainqueur du Tour de Pologne 2017 ou encore de deux étapes sur le Tour de France, le Belge de 32 ans s’est forgé un beau palmarès.

Dylan Teuns :

« Cédric Vasseur a été un des premiers managers à s’intéresser à moi cette année, il m’a contacté très tôt dans la saison. Son projet m’a intéressé et la grande histoire de Cofidis a aussi été une source de motivation. Franck Vandenbroucke est le dernier à avoir remporté un monument avec Cofidis (Liège-Bastogne-Liège, 1999) et j’ai envie de tout faire pour qu’on puisse viser un podium sur ce type de course. Je sais qu’on sera en mesure de présenter une équipe très forte pour atteindre cet objectif. J’ai toujours donné le maximum de moi-même. Je connais le plaisir qu’on ressent quand on est en tête, quand on est bien placé dans le finish. Ce sont des sensations que j’ai hâte de retrouver avec Cofidis ! »

Cédric Vasseur, manager général de la Cofidis :

« L’arrivée de Dylan Teuns au sein de l’équipe Cofidis marque un nouveau départ pour notre structure avec de nouvelles ambitions sur les courses de type classiques. Dylan fait partie des meilleurs coureurs du monde, il a une solide expérience et son palmarès montre toute l’étendue de son potentiel. Dylan peut gagner sur tous les terrains et les classiques seront un des ses objectifs majeurs de la saison 2025. Notre équipe manquait d’un leader sur les Flandriennes et sur les Ardennaises et nous pourrons désormais aborder ces courses avec un coureur capable d’aller chercher la gagne. »