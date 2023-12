Lorenzo Milesi, champion du monde du contre-la-montre U23, a signé un contrat de trois ans avec l’équipe Movistar.

Lorenzo Milesi va quitter la dsm-firmenich à l’issue de l’année 2023. Après une saison au sein de l’équipe professionnelle, l’Italien va rejoindre la Movistar le 1ᵉʳ janvier et jusqu’au 31 décembre 2026. La formation espagnole s’attache les services d’un des plus gros espoirs du peloton actuel du WorldTour. Vainqueur du contre-la-montre U23 aux Championnats du monde 2023 à Glasgow et premier maillot rouge La Vuelta 2023, pour son tout premier Grand Tour, le coureur de 22 ans complète l’effectif de l’équipe Movistar avec 30 coureurs pour 2024.

Introducing the 30th – and final – member of the men's #MovistarTeam2024 squad 🌈❗️ 🇮🇹 Felices de anunciaros que @Lorenzo_Milesi, campeón mundial sub23 CRI, completa nuestra plantilla masculina > https://t.co/VUekB5Gb6c#RodamosJuntos pic.twitter.com/OuvtQ9m3js — Movistar Team (@Movistar_Team) December 20, 2023

Lorenzo Milesi :

« L’équipe Movistar est une référence mondiale, et c’est une grande opportunité pour moi d’accéder à cette équipe afin de pouvoir grandir davantage en tant que sportif. C’est un pas en avant dans ma carrière, et je suis tellement heureux que nous soyons parvenus à cet accord. J’aime les Grands Tours et les courses par étapes d’une semaine, donc, même si l’accent reste mis sur les contre-la-montre, je veux aussi améliorer mes compétences. »