Le grimpeur belge Cian Uijtdebroeks va rejoindre l’équipe Visma | Lease a Bike au 1ᵉʳ janvier 2024, pour un contrat de quatre ans.

Après une seule saison chez Bora-Hansgrohe, Cian Uijtdebroeks va rejoindre la Jumbo-Visma (qui va devenir Visma | Lease a Bike) dès le 1ᵉʳ janvier 2024. Vainqueur du Tour de l’Avenir en 2022 et 8ᵉ de La Vuelta cette année, le Belge est l’un des coureurs prometteurs du peloton, à seulement 20 ans. Uijtdebroeks a signé un contrat de quatre ans. Il est donc lié à l’équipe néerlandaise jusqu’en 2027.

NEWS 🗞️

Cian Uijtdebroeks will join our team. The 20-year-old Belgian signs a four-year contract until 2027. 🤝

Welcome, Cian! #cian2027 pic.twitter.com/rLbVwqFu3g

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 9, 2023