Une Évolution Stratégique : Team Jumbo-Visma se Réinvente

Le monde du cyclisme assiste à un changement d’ère avec la transformation de Team Jumbo-Visma en Team Visma | Lease a Bike. Dès le 1er janvier 2024, l’équipe entamera un nouveau chapitre de son histoire, soutenue par ses sponsors titulaires, Visma et Lease a Bike. Visma, entreprise européenne de logiciels, a joué le rôle de second sponsor principal durant les cinq dernières années. Lease a Bike, quant à elle, s’est jointe à l’équipe en tant que sous-sponsor depuis le début de 2023.

Richard Plugge, directeur général, exprime son enthousiasme face à cette évolution. « Nous sommes ravis de confirmer nos nouveaux partenariats avec Visma et Lease a Bike. Ces collaborations renforcées représentent un pas en avant significatif pour notre équipe, assurant les ressources nécessaires pour continuer à se développer et à s’améliorer. L’année dernière, nous avons une fois de plus prouvé que nous pouvons grandir et réussir ensemble. C’est également notre objectif commun à long terme. »

Les Valeurs Communes : Excellence et Engagement

Merete Hverven, PDG de Visma, souligne l’alignement des valeurs entre l’entreprise et l’équipe. « Ces athlètes incroyables ont atteint le sommet de leur discipline grâce à leur acharnement, leur dévouement et leur esprit d’équipe, des valeurs qui résonnent avec celles de Visma. En tant que l’une des principales entreprises de logiciels en Europe, nous continuerons à fournir à l’équipe des solutions aidant à améliorer leurs performances sportives et commerciales. »

De son côté, Ward Matser, directeur général de Lease a Bike, met en avant la mission de son entreprise. « Notre mission est d’inspirer les gens à faire du vélo, que ce soit pour le sport, les déplacements quotidiens ou dans la vie de tous les jours. Quel meilleur moyen de diffuser ce message qu’à travers une équipe de cyclisme aussi inspirante ? Nous voulons encourager un mode de vie plus sain et durable et voyons en Team Visma | Lease a Bike un moyen de contribuer à cela. Nous sommes déjà présents aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Autriche, et nous prévoyons de nous étendre à d’autres pays européens et aux États-Unis. »

Un Soutien Continu et Diversifié

L’équipe peut également compter sur le soutien continu de Pon, via ses marques Cervélo, Škoda, Nimbl, Reserve Wheels, MAN et BBB Cycling. Ce partenariat multidimensionnel témoigne de l’engagement durable des sponsors dans le monde du cyclisme et de leur volonté de soutenir l’équipe dans ses divers besoins, qu’ils soient techniques, logistiques ou promotionnels.

Présentation Officielle et Perspectives d’Avenir

Le jeudi 21 décembre, Team Visma | Lease a Bike présentera ses coureurs, ses principaux objectifs et sa nouvelle identité d’entreprise aux médias et partenaires à Move Amsterdam. Cet événement marquera non seulement l’avènement de la nouvelle équipe mais aussi l’occasion de dévoiler les grandes lignes de leur stratégie pour les saisons à venir, soulignant leur ambition de rester au sommet du cyclisme mondial.