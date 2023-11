Déjà membre de l’équipe développement depuis juin 2022, le Japonais Yuhi Todome évoluera chez EF Education-EasyPost dès 2024.

Membre de l’équipe de développement EF Education-NIPPO, Yuhi Todome va passer chez les professionnels en 2024 chez EF. Ancien champion national du contre-la-montre U23, le Japonais de 21 ans est également à l’aise en montagne. Bien que l’année prochaine soit sa première saison avec EF Education-EasyPost, Yuhi Todome a déjà couru avec l’équipe WorldTour au Tour de Langkawi 2022 en tant que stagiaire où il a aidé Hugh Carthy, qui a terminé deuxième au classement général.

Welcome, Yuhi Todome!

The Japanese climber will make his WorldTour debut in 2024. Last year, he raced with us at the Tour de Langkawi and we loved having him.

We can't wait to see what 2024 has in store for Yuhi!

More: https://t.co/oldTT2M7sZ pic.twitter.com/2UpCI26wcw

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) November 22, 2023