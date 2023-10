Après une saison prolifique chez Intermaché-Circus-Wanty, Rui Costa évoluera au sein de l’équipe EF Education-EasyPost en 2024.

Rui Costa portera le maillot de l’équipe EF Education-EasyPost en 2024. Auteur d’une très belle saison chez Intermaché-Circus-Wanty, le Portugais va découvrir un nouveau challenge à 37 ans. Cette année, il a retrouvé le chemin de la victoire après deux saisons blanches en remportant, notamment, une étape du Tour d’Espagne ou encore la Japan Cup récemment.

Welcome Rui Costa!

The Portuguese powerhouse will be wearing pink next year! With more than 30 wins to his name, Rui brings lots of experience and will be a strong asset to this team.

“The goals are to keep adding, to keep winning. To start this season by winning, to finish… pic.twitter.com/HgCNUqNmHk

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) October 18, 2023