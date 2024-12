Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, Cecilie Uttrup Ludwig,… Le mercato féminin a été très agité cet hiver. Voici les principaux transferts.

Demi Vollering, l’une des meilleures coureuses au monde, a quitté lé SD Worx pour la FDJ-Suez cet hiver. Un transfert très important, d’autant plus que Vollering a ramené Specialized avec elle, entrainant donc un changement de partenaire cycles pour la formation française. Mais la Néerlandaise n’est pas la seule à découvrir une nouvelle équipe en 2025. Après un hiver très agité, voici les principaux transferts féminins 2024/2025.

Les Françaises omniprésentes

L’équipe FDJ-Suez a été très active sur le marché des transferts. En plus de Demi Vollering, la formation de Stephen Delcourt a recruté la championne de France, Juliette Labous, qui évoluait sous les couleurs de la dsm-firmenich PostNL depuis ses débuts chez les professionnels en 2017. Comme Labous, Églantine Rayer quitte l’équipe néerlandaise pour la FDJ-Suez. À 18 ans seulement, Célia Gery, championne de France Juniors sur route et CLM cette année, va également rejoindre l’équipe française qui a bouclé son mercato avec six recrues suite aux arrivées d’Elise Chabbey et d’Ally Wollaston.

An Olympic champion is joining our team! 🤩 Welcome to Team Visma | Lease a Bike Women, Pauline Ferrand-Prévot! 🐝 From mountain biking back to road racing, we’re looking forward to it! Read more here: https://t.co/roDBChDavw pic.twitter.com/hiN7oQnRoF — Team Visma | Lease a Bike Women (@visma_lab_women) August 7, 2024

L’un des autres gros transferts du cyclisme féminin, c’est l’arrivée de Pauline Ferrand-Prévot au sein de l’équipe Visma | Lease a Bike. Après son sacre olympique à domicile, la Française a désormais tout gagné en VTT et fera donc son grand retour sur la route en 2025 et pour les trois prochaines saisons avec une ambition : gagner le Tour de France. Elle n’est pas la seule française à rejoindre l’équipe néerlandaise puisque Marion Bunel, qui a remporté le Tour de l’Avenir Femmes cette année, va quitter St Michel – Mavic – Auber93 pour Visma | Lease a Bike. Après une saison 2024 réussie, Cédrine Kerbaol va rejoindre l’équipe EF-Oatly-Cannondale, qui évolue en Pro Tour.

Anna van der Breggen de retour

Retraitée des pelotons depuis 2021, Anna van der Breggen va faire son grand retour à la compétition en 2025. À 34 ans, la double championne du monde et championne olympique portera les couleurs de la SD Worx – Protime, équipe dont elle était la directrice sportive ces dernières saisons. Chez FDJ-Suez, après six recrues, l’équipe a dû se séparer de Marta Cavalli, qui fait le chemin inverse de Juliette Labous et s’en va du côté de la dsm-firmenich PostNL.

Cecilie Uttrup Ludwig, tête d’affiche de la FDJ-Suez depuis son arrivée en 2020, s’en va également. À 29 ans, la Danoise s’est engagée pour deux saisons avec l’équipe de Katarzyna Niewiadoma, la CANYON//SRAM zondacrypto. L’équipe allemande a également annoncé l’arrivée de Chiara Consonni, en provenance d’UAE Team ADQ. Cette dernière formation a recruté Elisa Longo Borghini, qui a remporté le Giro cette année. L’équipe Lidl-Trek s’est, elle aussi, renforcée malgré le départ de l’Italienne avec les arrivées de Riejanne Markus, Anna Henderson ou encore Niamh Fisher-Black.