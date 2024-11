En fin de contrat chez Intermarché-Wanty, Madis Mihkels s’est engagé pour deux saisons avec EF Education-EasyPost.

Madis Mihkels va rejoindre la formation EF Education-EasyPost en 2025. Fraîchement arrivé sur le podium des championnats d’Europe et ayant participé à ses premiers Jeux olympiques, l’Estonien de 21 ans souhaite transformer les résultats prometteurs obtenus lors de ses deux premières années en tant que pro en grandes victoires au cours de la saison à venir.

Ready to ride 💪 ✨ Welcome to the squad, Madis!

Our new signee is ready for classics season. Read about Madis’ goals for 2025: https://t.co/UVzU8l1rqc pic.twitter.com/S0f5xzbVO4

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) November 7, 2024