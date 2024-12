Lidl-Trek vient d’annoncer l’arrivée d’Aleix Espargaró, qui vient tout juste de mettre un terme à sa carrière de pilote Moto GP.

Lidl-Trek a officialisé, ce lundi, la venue de la star du MotoGP Aleix Espargaró rejoindra la famille Lidl-Trek à partir du 1ᵉʳ janvier 2025. Après deux décennies de course au sommet du MotoGP, Espargaró a choisi de consacrer son temps à son autre passion de longue date : le cyclisme. Le triple vainqueur de courses MotoGP sera l’ambassadeur de Lidl-Trek, rejoignant l’équipe lors de certains des événements les plus prestigieux du calendrier tout en faisant la promotion du cyclisme auprès d’un large public. Espargaró pratique le cyclisme à haut niveau depuis de nombreuses années et s’entraîne aux côtés de coureurs professionnels chez lui, en Andorre.

Lidl-Trek welcomes @AleixEspargaro to the family 🛒🚴 The three-time MotoGP race winner will serve as a Lidl-Trek ambassador, joining the Team at some of the most prestigious events on the calendar whilst promoting the sport of cycling to a wide audience 🤩 pic.twitter.com/ousBthogXs — Lidl-Trek (@LidlTrek) December 16, 2024

Aleix Espargaró :

« Je suis ravi de rejoindre la famille Lidl-Trek, qui abrite certains des meilleurs cyclistes du monde. Je suis ravi d’apprendre auprès de certains des meilleurs cyclistes et membres du personnel du sport, de repousser mes limites et de partager ce voyage spécial avec les fans. Après une blessure au dos qui m’a obligé à abandonner la course à pied, je me suis tourné vers le cyclisme pour récupérer et m’entraîner. Au fil du temps, c’est devenu plus qu’une simple préparation : c’est devenu ma passion. En vivant en Andorre, j’ai noué des liens d’amitié avec de nombreux cyclistes professionnels, ce qui m’a incité à m’entraîner à un niveau supérieur. Le cyclisme est une de mes passions depuis des années et j’ai décidé de quitter le MotoGP plus tôt que prévu pour rejoindre un programme qui correspond si bien à ma passion. Je suis profondément reconnaissant à Lidl-Trek de m’avoir accueilli dans sa famille et de m’avoir soutenu. Je vais tout donner. »