Après deux saisons chez CERATIZIT-WNT, Cédrine Kerbaol portera les couleurs de la formation EF-Oatly-Cannondale en 2025.

Cédrine Kerbaol va quitter la CERATIZIT-WNT pour rejoindre l’équipe EF-Oatly-Cannondale. Ancienne championne de France U23 et championne de France de contre-la-montre élite, la Française excelle sur des terrains variés. En 2023, elle a remporté une médaille d’argent aux championnats du monde du contre-la-montre individuel U23 et a été la meilleure jeune coureuse du Tour de France féminin. Cette saison, elle a complété son palmarès déjà impressionnant en remportant la Vuelta CV Feminas, Durango-Durango, la sixième étape du Tour de France féminin et a terminé sa saison par une victoire en solitaire à Tre Valli Varesine.

