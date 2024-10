Après une année 2024 délicate chez Movistar, Rémi Cavagna a signé pour deux saisons au sein de la formation Groupama-FDJ.

Rémi Cavagna va rejoindre la Groupama-FDJ en 2025. Après une saison 2024 ratée chez Movistar, l’Auvergnat quitte l’équipe espagnole et tentera de retrouver son meilleur niveau. Spécialiste du contre-le-montre, Cavagna compte treize succès chez les professionnels dont une victoire d’étape sur le Tour d’Espagne 2019, le classement général du Tour de Slovaquie 2023 ou encore ses deux titres de champion de France du CLM.

Bienvenue à Rémi Cavagna 🤝

L’un des meilleurs rouleurs du monde nous rejoint pour deux saisons 🤩 Done deal! TT specialist Rémi Cavagna joins us on a two-year contract. pic.twitter.com/2HLh5ul6q2 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) October 24, 2024

Rémi Cavagna :

« C’est un nouveau projet qui se dessine après une année pendant laquelle je n’ai pas pu m’exprimer pleinement, j’intègre l’Équipe cycliste Groupama-FDJ pour les deux prochaines années. Le cyclisme évolue très vite et j’aime la place qu’accorde l’équipe au développement technique notamment dans le domaine du contre-la-montre. Une collaboration si étroite entre la marque de cycle, les coureurs et le pôle R&D est rare et précieuse, c’est ce qui m’a motivé dans mon choix. J’ai toujours été un coureur offensif, cette année, j’ai beaucoup subi, mais j’ai envie de me retrouver et de faire du vélo pour gagner. Le vélo, c’est ce qui me rend heureux, la victoire fait partie de la motivation et est le résultat du travail ».

Philippe Mauduit :

« Rémi est un coureur français emblématique, il fait partie de ces profils qui ont un potentiel exceptionnel. Nous avons été rapidement déterminés à compléter notre effectif avec lui. Rémi s’intègre parfaitement dans la culture de l’équipe qui met le contre-la-montre dans sa liste des priorités, avec tout le travail sur le développement du Supersonica SLR en collaboration avec Wilier Triestina et notre pôle R&D. Pour nous, c’est un super défi à relever, que d’aider Rémi à retrouver son meilleur niveau et pour lui d’intégrer pour la première fois une équipe française. On attend de lui qu’il brille sur les chronos. On peut aussi imaginer un duo explosif avec Stefan dans des contre-la-montre par équipe. C’est aussi un éternel attaquant, un coureur qui va de l’avant, qui va s’intégrer facilement dans un collectif, pour tous ses aspects, nous sommes impatients de travailler ensemble ».