À 31 ans et après neuf saisons chez les professionnels, Lilian Calmejane va mettre un terme à sa carrière à la fin de l’année 2024.

Lilian Calmejane vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux qu’il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison 2024. Actuellement aligné sur le Tour du Guangxi en Chine, l’Albigeois dispute sa dernière course chez les professionnels. Issu du Vendéé U, Calmejane est passé pro chez Direct Energie, où il a passé cinq saisons durant lesquelles il a remporté une étape sur La Vuelta en 2016, avant de s’imposer aux Rousses sur le Tour de France 2017. Après deux saisons chez AG2R puis Intermarché-Wanty, Calmejane se retire du peloton avec 12 victoires à son palmarès.

Merci

Thanks

(More on Instagram) pic.twitter.com/Tgw7Pxc0cG — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) October 18, 2024

Lilian Calmejane :

« Un chapitre d’une dizaine d’années, jalonné par les différentes personnes que j’ai pu côtoyer dans le milieu et notamment mes employeurs. Jean-René Bernaudeau et toutes les personnes du Vendée U et Direct Energie. Lorsqu’on est passé par le manoir des Essarts – et même qu’on y a vécu – cela reste sa famille de cœur pour toujours. Merci aussi à Vincent Lavenu de m’avoir fait confiance dans un moment important de ma carrière et encore plus à Jean-François Bourlart pour ces 2 belles années chez Intermarché-Wanty. Avec cette dernière équipe, j’ai pu retrouver le goût du haut niveau notamment en 2023 et sur le giro 2024. Vous l’aurez compris, je suis heureux et soulagé de clôre ce chapitre et j’ai hâte d’en commencer un autre. Mon appétit est gargantuesque et je compte bien poursuivre mes rêves, accompagné de mes proches et des gens que j’aime ».