Marion Bunel va quitter St Michel-Mavic-Auber93 pour rejoindre la Visma | Lease a Bike Women en 2025.

Marion Bunel s’est engagée trois ans avec la formation Visma | Lease a Bike Women. Après avoir récemment remporté le Tour de l’Avenir, la jeune française rejoindra des coéquipières expérimentées telles que Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot pour développer davantage ses compétences. Bunel est considéré comme l’un des plus grands talents du cyclisme. La grimpeuse de 20 ans a également décroché son premier succès chez les professionnels sur l’Alpes Gresivaudan Classic cette année avant de terminer troisième du classement jeunes du Tour de France Femmes avec Zwift.

Team Visma | Lease a Bike Women has signed the talented young cyclist Marion Bunel. The 20-year-old French rider recently won the Tour de l’Avenir and will join Team Visma | Lease a Bike to further develop her skills. Read more here: https://t.co/wIRkHVCMBe pic.twitter.com/p0DcrFfZ78 — Team Visma | Lease a Bike Women (@visma_lab_women) October 10, 2024

Marion Bunel :

« L’équipe Visma | Lease a Bike est l’une des meilleures équipes au monde et je suis honoré de les rejoindre la saison prochaine. Je pense que c’est la prochaine étape parfaite pour ma carrière. Je ne pourrais pas demander de meilleures installations ou de meilleures coéquipières. J’ai toujours été formé par mon père, donc j’ai hâte d’avoir une approche différente de la formation. Je suis Pauline (Ferrand-Prévot, ndlr) depuis longtemps. Elle est un formidable modèle pour moi et pour bien d’autres. Je suis ravi de faire partie de la même équipe qu’elle pour les prochaines années. J’essaierai d’apprendre le plus possible. « .