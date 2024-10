Révélation de la dernière Vuelta avec deux victoires d’étape, Pablo Castrillo s’est engagé avec la formation Movistar pour trois saisons.

Double vainqueur d’étape et sensation cette année sur La Vuelta, Pablo Castrillo va rejoindre la Movistar en 2025. À 23 ans, le natif de Jaca a signé pour trois saisons. Outre ses deux succès étincelants sur le Vuelta 2024, Castrillo est également l’un des cyclistes espagnol les plus réguliers de l’année, après avoir terminé 5ᵉ de Slovénie, 7ᵉ du Tour de Burgos ou encore 7ème de la Cro Race plus récemment.

✍🏼🙌🏼 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 𝐟𝐢𝐜𝐡𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐓𝐞𝐚𝐦 El aragonés, tras una gran etapa en @EqKernPharma, salta al WorldTour con la Ⓜ️ y firma por tres temporadas 📒 https://t.co/c2J76PN8wb #RodamosJuntos | @Telefonica | @pablocastrillo_ pic.twitter.com/OwCWj3dbVK — Movistar Team (@Movistar_Team) October 9, 2024

Pablo Castrillo :

« Ces dernières semaines ont été un grand pas pour moi en tant que personne et un élan important pour ma carrière sportive, avec ce contrat avec une équipe WorldTour comme Movistar Team. Ils sont la référence du cyclisme espagnol et c’est toujours une excitation particulière de rouler pour cette équipe. Il y a eu quelques semaines pour assimiler ce qui a été réalisé sur La Vuelta et dans cette saison 2024, que je considère comme très régulière de ma part ».