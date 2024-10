Le nouveau champion du monde Espoirs, Niklas Behrens, va rejoindre la formation Visma | Lease a Bike pour trois saisons.

Niklas Behrens (20 ans) courra pour l’équipe Visma | Lease a Bike pour les trois prochaines années. Tout juste sacré champion du monde chez les Espoirs la semaine dernière, Behrens ne se consacre pleinement au cyclisme que depuis trois ans. Avant cela, il était nageur et triathlète. Au cours de ses trois années en tant que cycliste, Behrens a fait preuve d’un développement impressionnant qui a attiré l’attention de l’équipe néerlandaise.

🌈 We have a 𝕨𝕠𝕣𝕝𝕕 𝕔𝕙𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕟 coming in!

ℕ𝕚𝕜𝕝𝕒𝕤 𝔹𝕖𝕙𝕣𝕖𝕟𝕤 will race for Team Visma | Lease a Bike for the next 3 years.

🗣️ « This is a team I’ve always looked up to due to the high level of professionalism. I’m really looking forward to being part of it. »

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 30, 2024