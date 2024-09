Après une saison réussie sous les couleurs de l’équipe St Michel – Mavic – Auber93, Alexandre Delettre va rejoindre la TotalEnergies en 2025.

Alexandre Delettre s’est engagé avec l’équipe TotalEnergies. Après plusieurs saisons dans le peloton professionnel français, Alexandre Delettre s’est distingué en 2024 par une saison complète, sa meilleure depuis ses débuts. À 26 ans, le natif de Gonesse a multiplié les belles performances et les podiums sur les épreuves de Coupe de France. Il a également brillé sur les diverses courses par étapes auxquelles il a participé. Delettre s’est engagé deux saisons avec la formation de Jean-René-Bernaudeau.

🆕 𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝘼𝙡𝙚𝙭𝙖𝙣𝙙𝙧𝙚 ✍ Alexandre Delettre s’engage avec Le Team pour les deux prochaines saisons ! 2️⃣ Après une année réussie chez St Michel – Mavic – Auber93 et de beaux podiums sur la Coupe de France, Alexandre rejoint le Team. ✅#AllezTotalEnergies pic.twitter.com/euhdGTQVSo — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) September 20, 2024

Alexandre Delettre :

« Rejoindre le Team TotalEnergies est une superbe opportunité pour moi. Par ma manière de courir, je m’y retrouve beaucoup. Être offensif, essayer et oser, c’est ce qui me plaît dans le vélo. J’ai envie de gagner, de lever les bras et je suis certain que ces deux années à venir vont me permettre de vraiment progresser. J’ai également hâte de pouvoir accompagner certains leaders sur des courses par étapes plus importantes. C’est un projet qui me parle, simple et ambitieux, une nouvelle aventure commence pour moi ! Je remercie les dirigeants pour leur confiance. »