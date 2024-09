Après deux saisons chez Visma | Lease a Bike, Jan Tratnik va rejoindre la formation Red Bull Bora-Hansgrohe en 2025.

Jan Tratnik s’est engagée avec la Red Bull Bora-Hansgrohe pour la saison prochaine. Le Slovène de 34 ans réalise actuellement la plus belle saison de sa carrière en ayant remporté l’Omloop Het Nieuwsblad en début d’année notamment. Jan Tratnik a déjà couru tous les monuments, tous les Grands Tours, les Championnats du Monde et les Jeux Olympiques. Une huitième place à la course olympique sur route à Paris complète sa solide année.

Jan Tratnik will join the team from 2025 onwards.

More info here: https://t.co/KgOzy9cQTL#redbullborahansgrohe #bandofbrothers pic.twitter.com/xghZrI7crd — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) September 17, 2024

Jan Tratnik :

« Peut-être que je ne suis pas le plus jeune, mais je suis vraiment heureux de rejoindre une équipe avec autant d’ambitions. J’ai encore beaucoup d’objectifs personnels, mais je veux aussi partager mon expérience avec les jeunes et aider l’équipe à repousser les limites dans tous les domaines ».

Ralph Denk, manager général Red Bull Bora-Hansgrohe :

« Le talent a besoin d’expérience. C’est pour cela qu’il était important pour nous de recruter quelqu’un qui est dans le peloton depuis plusieurs saisons. Jan est un excellent exemple de coureur qui sait à la fois jouer en équipe et qui a la soif et la force de réussir seul ».