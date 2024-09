Le champion du monde Espoirs Axel Laurance s’est engagé avec la formation Ineos Grenadiers pour les deux prochaines saisons.

Axel Laurance va quitter Alpecin-Deceuninck pour rejoindre Ineos Grenadiers en 2025. Cette saison, le Breton a remporté classement général du Tour de Norvège ou encore une étape sur le Tour de Catalogne. Le jeune coureur français a également décroché une impressionnante deuxième place à la Bretagne Classic-Ouest-France dans un plateau de haut niveau en 2022 et une victoire d’étape à la Cro Race la même année, sous les couleurs de la formation B&B Hotels – KTM. En 2023, il a décroché le titre de champion du monde chez les Espoirs à Glasgow.

🔥 A X E L 🔥 We’re excited to announce the signing of the under-23 world champ on a two-year deal. Welcome to the Grenadiers, @laurance_axel 👊 pic.twitter.com/LaycQYmcKv — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 2, 2024

Axel Laurance :

« Je suis ravi de rejoindre les Ineos Grenadiers, ce qui constituera une étape extrêmement excitante dans ma carrière. J’ai toujours admiré l’équipe et c’est la meilleure solution pour moi et mes ambitions pour l’avenir. Les Grenadiers ont une histoire riche et je veux y contribuer. Je suis ici pour gagner des courses et obtenir des résultats. Les projets qu’ils ont mis en place pour l’avenir et l’expertise impliquée font que c’est un endroit passionnant. Je crois que je vais rapidement trouver mes marques et qu’ensemble, nous pourrons réaliser à la fois mes rêves personnels et réaliser ceux des Grenadiers. J’ai hâte de commencer ».