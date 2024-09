À 24 ans et après trois saisons chez Movistar, Oier Lazkano va rejoindre la formation Red Bull Bora-Hansgrohe en 2025.

Après les arrivées de Laurence Pithie, Giulio Pellizzari ou encore Finn Fisher-Black, la Red Bull Bora-Hansgrohe continue de se renforcer pour la saison 2025 avec l’arrivée d’Oier Lazkano. À 24 ans, le champion d’Espagne 2023 compte sept succès chez les professionnels, dont le classement général des Boucles de la Mayenne la saison dernière ou encore la Clásica Jaén Paraiso Interior cette année.

We get a boost from the Basque Country. Welcome Oier Lazkano! 👋 With his amazing power, Oier will join us from 2025.

More ➡️ https://t.co/d6yvo1Br9u#redbullborahansgrohe #bandofbrothers pic.twitter.com/wmBjJk1U3W

— Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) September 11, 2024