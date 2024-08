Après Lenny Martinez, Laurence Pithie va, lui aussi, quitter la Groupama-FDJ en 2025 pour rejoindre la Red Bull Bora-Hansgrohe.

Laurence Pithie s’est engagé avec la Red Bull Bora-Hansgrohe pour les deux prochaines saisons. Après avoir rejoint la continentale Groupama-FDJ en 2021, le Néo-Zélandais avait rejoint la World Tour en 2023. Vainqueur de Cholet – Pays de la Loire l’an dernier, il s’est illustré au plus haut niveau cette saison en remportant la Cadel Evans Great Ocean Road Race puis en brillant sur les classiques, avec une 7ᵉ place sur Paris-Roubaix notamment.

Welcome Laurence Pithie👋 He will wear the Red Bull – BORA – hansgrohe jersey from next season on. More info here: https://t.co/8Eiq06fAvK pic.twitter.com/pl8ro7s5It — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) August 12, 2024

Laurence Pithie :

« Je suis très heureux de rejoindre Red Bull Bora-Hansgrohe pour les saisons à venir. C’est une équipe impressionnante avec un grand projet pour l’avenir. J’ai hâte de me lancer et de progresser en tant que coureur sous leurs nouvelles couleurs ! »

Ralph Denk, manager Red Bull Bora-Hansgrohe :

« Seulement 22 ans et déjà avec sa première victoire en WorldTour, des débuts impressionnants à San Remo, Roubaix et le Giro, et une approche agressive dans de grandes classiques comme Gand-Wevelgem. Laurence est encore jeune, mais son talent n’est plus un secret. Je suis ravi qu’il ait choisi de rejoindre notre équipe et que nous franchissions ensemble la prochaine étape de sa carrière. »