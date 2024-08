À 25 ans et après huit saisons au sein de l’équipe dsm-firmenich PostNL, Juliette Labous va rejoindre la FDJ-Suez en 2025.

C’est officiel, Juliette Labous portera le maillot de l’équipe FDJ-Suez en 2025. Passée professionnelle en 2017, la championne de France n’a connu qu’une seule équipe avec huit saisons passées chez dsm-firmenich PostNL. Juliette Labous s’est forgée un beau palmarès en remportant le classement général du Tour de Burgos 2022 et une victoire d’étape sur le Giro 2022. Louée pour sa régularité, elle a terminé dans le top 5 des trois grands tours : 4ᵉ du Tour de France Femmes avec Zwift 2022, 2ᵉ du Giro d’Italia Donne 2023, 4ᵉ de la Vuelta España Femenina by Carrefour.es 2024. À 25 ans, la native de Roche-lez-Beaupré a signé pour trois saisons avec l’équipe française.

Juliette Labous :

« Je suis très heureuse et fière de rejoindre l’équipe dès 2025. FDJ-SUEZ est une équipe en constante progression qui pourra m’offrir le meilleur environnement possible pour viser les plus hautes performances. J’aurai à cœur de faire briller l’équipe en apportant l’expérience de mes huit premières années professionnelles. Il me tarde de débuter cette nouvelle aventure qui ouvrira un nouveau chapitre de ma carrière. »

Stephen Delcourt, Manager Général FDJ-Suez :

« C’est avec une fierté et un plaisir immenses que nous accueillons Juliette dans la famille FDJ-SUEZ. Championne de France et top 5 des deux derniers Tours de France, Juliette est une athlète remarquable et, indéniablement, l’une des meilleures grimpeuses du peloton professionnel. Nous sommes également honorés de la confiance que Juliette accorde en notre projet et notre vision. Sa venue est un pas de plus vers la concrétisation de nos ambitions sportives. »