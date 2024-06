« Aujourd’hui, c’était la course parfaite pour moi, je dirais. Dans la première partie, je ne me sentais pas très bien, mais je savais par mon entraîneur que cela pouvait arriver puisque je n’étais pas encore complètement remis de la Suisse, mais que je me sentirais mieux à la fin, ce qui a été le cas. Je pense qu’Eglantine et moi avons très bien couru tactiquement. En fin de compte, j’ai rejoint Jade Wiel avec Gladys Verhulst-Wild. Ce n’était pas une situation facile à gérer, mais j’ai continué à y croire jusqu’au bout parce que je savais que je pouvais le faire et j’ai tout donné jusqu’à la ligne d’arrivée. Ce titre signifie beaucoup, car je ne gagne pas beaucoup de courses, mais je suis vraiment fier de porter ce maillot national lorsque je courrai avec l’équipe lors des prochaines courses ».